Sharjah Media City presentará sus proyectos en el Mipcom 2025

SHARJAH, 8 de octubre de 2025 (WAM) — Sharjah Media City (Shams) se prepara para participar en la feria internacional de contenidos televisivos y de entretenimiento Mipcom 2025, que se celebrará en Cannes, Francia, del 13 al 16 de octubre. El evento reúne a las principales empresas e instituciones mundiales del sector de la producción mediática y de la industria del entretenimiento.

Con su participación, Shams pretende presentar sus próximos proyectos mediáticos, entre ellos la iniciativa Shams Studios, una plataforma totalmente integrada para la producción cinematográfica y televisiva. Dotados de infraestructura avanzada, tecnologías modernas y servicios de producción integrales, los estudios ofrecen un entorno profesional para las empresas e instituciones creativas que operan en Sharjah.

Rashid Abdullah Al Obad, director general de Shams, afirmó que la participación refleja la estrategia de Sharjah de reforzar su presencia en el mapa mundial de la producción mediática, atraer colaboraciones internacionales y apoyar la economía creativa del emirato. La feria, añadió, brinda una oportunidad ideal para presentar los futuros proyectos de Shams y establecer alianzas estratégicas.