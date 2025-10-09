Etihad Airways inaugura vuelos diarios a Adís Abeba

ABU DABI, 9 de octubre de 2025 (WAM) — Etihad Airways ha inaugurado sus nuevos vuelos diarios a Adís Abeba, Etiopía, que conectan el Aeropuerto Internacional Zayed (AUH) con el Aeropuerto Internacional Bole de Adís Abeba (ADD).

Los vuelos inaugurales operaron con plena ocupación en ambos trayectos, lo que refleja la fuerte demanda de viajes entre las dos capitales.

El lanzamiento coincide con la puesta en marcha oficial de la alianza estratégica entre Etihad Airways y Ethiopian Airlines, anunciada a principios de este año. Este acuerdo refuerza la colaboración entre ambas aerolíneas de bandera y amplía las opciones de viaje fluidas entre África, Oriente Próximo y Asia.

En virtud de la nueva asociación, Etihad y Ethiopian Airlines coordinarán horarios y desarrollarán rutas conjuntas, ofreciendo a los pasajeros mayor comodidad y flexibilidad, al tiempo que fortalecen los vínculos comerciales, turísticos y culturales entre ambas regiones.

El acuerdo también abre la puerta a una cooperación más amplia en áreas como los programas de fidelización, la formación y el transporte de carga, lo que subraya el compromiso compartido de ambas compañías por ofrecer una experiencia de viaje más fluida y conectada.

Gracias a esta alianza, los pasajeros de Etihad podrán acceder a más de 55 destinos en 33 países africanos a través del centro de operaciones de Ethiopian en Adís Abeba, mientras que los clientes de Ethiopian Airlines dispondrán de un acceso simplificado, vía Abu Dabi, a más de 20 destinos en Asia, Australia y Oriente Próximo.

La inauguración de la ruta a Adís Abeba constituye un pilar clave en la expansión de Etihad en el continente africano. A lo largo de 2025, la aerolínea reforzará su presencia en África con más vuelos a Nairobi —que alcanzarán las 14 frecuencias semanales en diciembre—, un aumento de operaciones a Casablanca y Johannesburgo, y una nueva alianza con Air Seychelles.

En el marco de su crecimiento estratégico, Etihad también incorporará el próximo mes nuevos destinos en el norte de África, con Túnez y Argel sumándose a su red de rutas.