Jaled bin Mohamed bin Zayed asiste a la inauguración del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN en Abu Dabi

ABU DABI, 9 de octubre de 2025 (WAM) — Bajo el patrocinio del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el jeque Jaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, inauguró en Abu Dabi el Congreso Mundial de la Naturaleza 2025 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Es la primera vez que el encuentro se celebra en la región del Golfo, bajo el lema Impulsar la conservación transformadora.

Con motivo de la apertura del Congreso, el jeque Jaled destacó que la protección del medio ambiente constituye un pilar esencial del proceso de desarrollo integral de los Emiratos Árabes Unidos, país que se ha consolidado como modelo mundial en la conservación de la naturaleza y la sostenibilidad de sus recursos.

El príncipe heredero añadió que los Emiratos han forjado un historial destacado en materia de conservación, reflejado en sus iniciativas para restaurar ecosistemas, proteger especies en peligro y ampliar la red de áreas protegidas, que ya cubren más del 15% del territorio nacional.

Asimismo, subrayó que el liderazgo del país sitúa la sostenibilidad en el centro de su visión de futuro, al reconocer que el equilibrio ambiental y la preservación de los recursos naturales son bases esenciales para el desarrollo sostenible y el bienestar de las generaciones venideras.

Al acto inaugural asistieron el jeque Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; la doctora Amna bint Abdullah Al Dahak, ministra de Cambio Climático y Medio Ambiente; el jeque Shakhboot Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; el doctor Mugheer Khamis Al Khaili, presidente del Departamento de Desarrollo Comunitario de Abu Dabi; Sara Awad Musallam, presidenta del Departamento de Educación y Conocimiento de Abu Dabi; Razan Khalifa Al Mubarak, presidenta de la UICN y directora gerente del Fondo Mohamed bin Zayed para la Conservación de Especies —dependiente del Tribunal Presidencial—; y la doctora Shaikha Salem Al Dhaheri, secretaria general de la Agencia de Medio Ambiente de Abu Dabi.

La ceremonia de apertura contó también con la participación de destacados líderes mundiales en conservación, entre ellos Surangel Whipps Jr., presidente de la República de Palaos; la princesa Lalla Hasnaa, presidenta de la Fundación Mohammed VI para la Protección del Medio Ambiente; el príncipe Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, regente de Pahang; la doctora Sylvia Earle, madrina de la naturaleza de la UICN y fundadora de Mission Blue; Juan Carlos Navarro, ministro de Medio Ambiente de Panamá; Elizabeth Maruma Mrema, secretaria general adjunta de la ONU y directora ejecutiva adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); y la doctora Musonda Mumba, secretaria general del Convenio de Ramsar.

La celebración de este encuentro internacional subraya el liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos como firme impulsor de la cooperación, la innovación y el equilibrio en la acción ambiental. Estas iniciativas se enmarcan en la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2031, que busca reforzar las soluciones basadas en la naturaleza, restaurar ecosistemas y proteger especies en peligro, como el órix árabe y el órix de cuerno de cimitarra. Reflejan, además, el compromiso del país con la preservación del medio ambiente y la salvaguarda del patrimonio natural para las futuras generaciones.

Más allá de sus fronteras, los Emiratos apoyan activamente los esfuerzos internacionales en materia de sostenibilidad, contribuyendo a la adopción de soluciones basadas en la naturaleza, a la expansión de las energías renovables y a la seguridad alimentaria e hídrica mundial. Con la organización de grandes citas ambientales y el impulso de alianzas globales, el liderazgo emiratí demuestra su compromiso con el avance del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y con el cumplimiento de los objetivos climáticos y medioambientales fijados para 2030, en particular la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es la red medioambiental más grande y diversa del mundo, que agrupa a gobiernos, sociedad civil y expertos para promover soluciones en favor de la conservación de la naturaleza. El Congreso Mundial de la Naturaleza 2025, que se celebra por primera vez en Abu Dabi, se erige como una plataforma clave para definir políticas globales, fomentar la cooperación y avanzar hacia un futuro sostenible. La acogida de este prestigioso evento por parte de los Emiratos Árabes Unidos reafirma su papel como motor de la cooperación internacional y la innovación en la protección del medio ambiente.