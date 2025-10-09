Los EAU celebran el acuerdo sobre la primera fase del alto el fuego en Gaza

ABU DABI, 9 de octubre de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos han acogido con satisfacción el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la primera fase de un acuerdo de alto el fuego en Gaza, y han elogiado su papel destacado y decisivo en la consecución del pacto. Asimismo, instaron a todas las partes a avanzar con urgencia en entendimientos que pongan fin a la trágica guerra y sienten las bases para la paz y la estabilidad en la Franja.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) expresó su reconocimiento por los importantes esfuerzos realizados por el presidente Trump y valoró la perseverancia de Qatar, la República Árabe de Egipto y la República de Turquía en facilitar los arreglos que han permitido alcanzar este acuerdo.

Los Emiratos Árabes Unidos expresaron su esperanza de que este pacto constituya un paso positivo hacia el fin del sufrimiento humanitario en la Franja de Gaza y allane el camino hacia una solución justa y duradera que garantice los derechos legítimos del pueblo palestino y restablezca la seguridad y la estabilidad en la región.

El país subrayó la importancia de consolidar este avance mediante el cumplimiento de los compromisos adquiridos, la contención de las partes y la puesta en marcha de pasos serios para reanudar un proceso político integral que conduzca a la solución de los dos Estados y asegure la paz, la seguridad y la estabilidad de todos los pueblos de la región.

Por último, el Ministerio reiteró la posición firme de los Emiratos Árabes Unidos en apoyo de todos los esfuerzos regionales e internacionales encaminados a reducir la tensión y alcanzar una paz justa y global, e insistió en la necesidad de garantizar el suministro urgente, sostenible, seguro y sin trabas de ayuda humanitaria, de socorro y médica al pueblo palestino en la Franja.