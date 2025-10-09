La inteligencia artificial protagonista en GITEX GLOBAL 2025

DUBÁI, 9 de octubre de 2025 (WAM) — La expectación crece a medida que GITEX GLOBAL 2025 se acerca. El mayor evento mundial de tecnología, inteligencia artificial y emprendimiento transformará Dubái en el epicentro de la economía global de la IA del 13 al 17 de octubre en el Dubai World Trade Centre. Más de 6.800 empresas y 2.000 startups, procedentes de 180 países, se reunirán para presentar las innovaciones más influyentes en inteligencia artificial, computación cuántica, nube, datos, robótica, semiconductores, ciberseguridad y salud digital.

Este año, la atención se centra en cómo los datos, los algoritmos y los grandes modelos de lenguaje (LLM) están convirtiendo las infraestructuras digitales en redes vivas unificadas que no solo impulsan la productividad, sino que la multiplican. Desde IA generativa aplicada a estrategias de Fórmula 1 hasta chips diseñados para un rendimiento empresarial a gran escala, GITEX muestra un presente en el que la inteligencia ya está integrada en los sistemas digitales cotidianos.

Snowflake presentará su plataforma unificada AI Data Cloud, que permite a las empresas crear y escalar aplicaciones con mayor facilidad. Entre sus novedades destacan Snowflake Intelligence, una interfaz basada en LLM para obtener información de datos estructurados y no estructurados; Cortex AISQL, que integra IA generativa directamente en consultas SQL; y SnowConvert AI, que acelera las migraciones desde plataformas heredadas. La compañía también anunciará su segunda nube regional en los EAU.

“Al unificar computación, almacenamiento e IA en una sola plataforma, Snowflake simplifica la adopción empresarial de la inteligencia artificial, manteniendo una sólida gobernanza y seguridad de los datos”, afirmó Mohamed Zouari, director general para la región META.

Presight, empresa del grupo G42, presentará Presight IntelliCity, una plataforma de ciudades inteligentes de nueva generación que permite a los gobiernos pasar de la gestión reactiva a una administración urbana predictiva y autónoma. También mostrará aplicaciones prácticas de IA, como Presight AI-Policing Suite, el sistema de emergencias Presight LifeSaver, la plataforma agentic Vitruvian y el asistente de inteligencia informativa Presight NewsPulse.

“La inteligencia artificial se ha convertido en un recurso estratégico. Los países que la dominan aseguran su soberanía digital y refuerzan sus economías”, declaró Thomas Pramotedham, consejero delegado de Presight.

IBM exhibirá su plataforma watsonx, diseñada para trasladar la inteligencia desde los proyectos piloto hasta su aplicación a gran escala. Entre sus demostraciones, un simulador de Ferrari F1 que genera resúmenes de carrera en tiempo real con el tono de la marca y el Scout Advisor del Sevilla FC, un sistema de IA que transforma décadas de informes en información consultable. IBM también mostrará su Quantum System Two, reflejando cómo la computación cuántica abordará los grandes desafíos del futuro.

“Hemos aplicado la IA en cientos de flujos de trabajo y esperamos lograr 4.500 millones de dólares en ahorros de productividad”, señaló Shukri Eid, vicepresidente de IBM para el Golfo, el Levante y Pakistán.

AMD llega a GITEX con sus GPU Instinct™ y CPU EPYC™, chips preparados para afrontar las demandas de la IA generativa, la computación de alto rendimiento y los despliegues en centros de datos y edge computing, garantizando eficiencia energética y escalabilidad sostenible.

“GITEX es el mayor evento tecnológico anual de Oriente Medio y un eje clave de nuestra estrategia regional”, afirmó Zaid Ghattas, director general de AMD para Oriente Medio, Turquía y África.

Por su parte, Acer presentará su nueva gama de portátiles con procesadores dedicados de IA y un conjunto propio de software inteligente, capaces de ofrecer traducción en tiempo real y rendimiento adaptativo sin necesidad de conexión a la nube.

“Integrar la inteligencia artificial directamente en nuestros dispositivos transforma la forma de trabajar, enseñar y crear”, explicó Michele Montecchio, director general de Acer para Oriente Medio.

Más allá de la exposición, GITEX GLOBAL será el escenario donde se debatirán las grandes cuestiones éticas, económicas y científicas de la inteligencia artificial.

Entre los ponentes destacados figuran Tanuja Randery (AWS), que analizará cómo la adopción estratégica de la IA puede generar prosperidad global; Dato’ Pua Khein Seng, presidente de Phison Electronics e inventor del pendrive USB, que abordará las ambiciones de Malasia en IA y semiconductores; y Jack Hidary, consejero delegado de SandboxAQ, incluida en la lista TIME100 de las empresas más influyentes de 2025, quien explicará cómo la convergencia entre IA y computación cuántica está revolucionando el descubrimiento farmacológico.

Además, el doctor Mehdi Snene, director de IA de las Naciones Unidas en Suiza, abordará uno de los desafíos más urgentes: garantizar un futuro de la inteligencia artificial equitativo, sin profundizar las desigualdades ni distorsionar las identidades culturales.