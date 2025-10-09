Los EAU presumen de un legado duradero en la protección del medioambiente, afirma la ministra

ABU DABI, 9 de octubre de 2025 (WAM) — La doctora Amna bint Abdullah Al Dahak, ministra de Cambio Climático y Medioambiente, afirmó que los Emiratos Árabes Unidos han consolidado una destacada reputación mundial en materia de protección ambiental y sostenibilidad, basada en un legado de responsabilidad y una visión orientada al futuro.

La ministra subrayó que la preservación del medioambiente ha sido desde siempre una prioridad nacional, profundamente arraigada en los principios establecidos por el difunto Padre Fundador, el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, cuyo compromiso con la armonía entre el desarrollo y la naturaleza sigue guiando las políticas medioambientales del país.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM), al margen del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2025, la ministra destacó el amplio historial de logros de los Emiratos en conservación de la biodiversidad y restauración ecológica, entre ellos la protección y reintroducción de especies en peligro de extinción y la creación de 49 áreas protegidas, que hoy abarcan el 15,5 % del territorio nacional.

Al Dahak señaló que la celebración del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, bajo el patrocinio del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e inaugurado por el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo Ejecutivo del emirato, refleja el apoyo del país al diálogo ambiental mundial y su liderazgo continuo en este ámbito.

La ministra añadió que los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en un centro de colaboración internacional en materia de clima y naturaleza, basándose en hitos globales como la COP28, que por primera vez integró los objetivos climáticos y de biodiversidad en un marco unificado —una muestra, dijo, de la visión estratégica del país hacia un futuro sostenible y resiliente.