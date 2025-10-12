Los líderes de EAU felicitan al rey Felipe VI por el Día Nacional de España

ABU DABI, 12 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a su majestad el rey Felipe VI de España con motivo de la celebración del Día Nacional del país.

Asimismo, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial remitieron mensajes similares al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ocasión de la festividad nacional.