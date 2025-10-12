El presidente de EAU emite un decreto federal que crea la Autoridad Federal de Ambulancias y Defensa Civil y nombra a Ahmed Al Sayegh como presidente

ABU DABI, 12 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha emitido un Decreto Ley Federal que establece la Autoridad Federal de Ambulancias y Defensa Civil, así como un decreto que nombra a Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Sanidad y Prevención, como su presidente.

De acuerdo con el Decreto Ley, la nueva autoridad se constituye con personalidad jurídica propia, independencia financiera y administrativa, y plena capacidad legal para actuar. La entidad estará adscrita al Consejo de Ministros y sustituirá a la Autoridad de Defensa Civil y al Mando de la Guardia Nacional en lo que respecta a la Compañía Nacional de Ambulancias (NA).

El texto define las competencias de la Autoridad, que será responsable de los asuntos relacionados con los servicios de ambulancia y la defensa civil. Entre sus funciones figura la propuesta y desarrollo de políticas, estrategias y legislación en estas materias, en coordinación con las autoridades locales competentes y con los organismos implicados en la aplicación de medidas de defensa civil. Estas propuestas se elevarán al Consejo de Ministros para su aprobación.

La Autoridad también será responsable de analizar posibles incidentes, riesgos y desastres, y de elaborar los planes necesarios para su gestión, en coordinación con la Autoridad Nacional para la Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres. Asimismo, preparará programas de prevención de riesgos y los planes correspondientes para su gestión, en colaboración con las autoridades competentes.

Entre sus atribuciones figura también el establecimiento de controles y requisitos para la seguridad de edificios e instalaciones, así como el desarrollo de sistemas de protección contra incendios, incluyendo sus normas de aplicación, alcances y demás disposiciones pertinentes. Estas serán elaboradas en coordinación con las autoridades competentes, la Autoridad Central del Banco de los EAU y otros organismos, antes de ser remitidas al Consejo de Ministros.

La Autoridad asumirá, además, competencias clave como la creación de un sistema nacional de alerta ciudadana ante posibles peligros, en coordinación con la Autoridad Nacional para la Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres; la elaboración de planes de evacuación y la supervisión de su ejecución; y la gestión de planes de refugio, que incluirán la identificación de ubicaciones, equipamiento y funcionamiento durante emergencias.

Asimismo, coordinará con los organismos responsables de la seguridad y protección interior —en especial con las empresas petroleras, aeropuertos y otras infraestructuras estratégicas— para establecer planes conjuntos y mecanismos de apoyo en caso de necesidad.

Las competencias de la Autoridad abarcan también la formación y sensibilización del personal y los voluntarios mediante programas de capacitación, simulacros y ejercicios conjuntos en los ámbitos de ambulancia y defensa civil; la vigilancia de riesgos radiológicos, químicos y biológicos tanto en tiempos de paz como de guerra, y la adopción de las medidas de respuesta adecuadas en coordinación con las autoridades competentes. La entidad también prestará servicios de consultoría en materia de ambulancias y defensa civil, y creará una base de datos integral con información relacionada con sus funciones.

Finalmente, el Decreto Ley aclara que las competencias de la nueva Autoridad no afectarán a las facultades de las autoridades locales responsables de los servicios de ambulancia y defensa civil, que continuarán aplicando las medidas necesarias de acuerdo con la legislación vigente en sus respectivas jurisdicciones.