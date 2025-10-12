EAU conmemora el segundo aniversario de la campaña humanitaria por Gaza

ABU DABI, 12 de octubre de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos conmemoran el segundo aniversario del lanzamiento de su campaña humanitaria y de socorro en favor del pueblo palestino en la Franja de Gaza, la iniciativa “Tarahum por Gaza”, puesta en marcha en octubre de 2023.

Durante estos dos años, los EAU han mantenido una activa labor diplomática a nivel regional e internacional, reiterando su llamamiento a un alto el fuego en Gaza, movilizando apoyo global para detener la agresión israelí y garantizar la entrega rápida y sin obstáculos de ayuda humanitaria a la población civil.

Los Emiratos también acogieron con satisfacción el creciente reconocimiento del Estado de Palestina por parte de varios países y el acuerdo anunciado el jueves sobre la primera fase de un pacto de alto el fuego en Gaza, expresando su esperanza de que suponga un paso positivo hacia el fin de la crisis humanitaria.

Según datos de Naciones Unidas, los EAU han sido el mayor donante humanitario a Gaza durante este periodo, aportando el 44 por ciento del total de la ayuda internacional recibida por el enclave.

A través de la “Operación Chivalrous Knight”, los Emiratos han enviado más de 90.000 toneladas de ayuda humanitaria por tierra, mar y aire hasta el 14 de septiembre, con un valor total de 1.800 millones de dólares estadounidenses. Esta cifra incluye 81 lanzamientos aéreos dentro de la iniciativa “Aves de la Bondad”, que distribuyó más de 4.076 toneladas de alimentos y suministros esenciales.

Para combatir el hambre, los EAU han instalado panaderías automatizadas y colaborado en la gestión de cocinas de campaña y más de 50 comedores solidarios. Durante el mes de Ramadán, la Media Luna Roja de los Emiratos distribuyó 13 millones de comidas de iftar y apoyó panaderías que alimentaron a más de 3 millones de personas.

Con el fin de paliar la grave escasez de agua, los Emiratos inauguraron una tubería de 7,5 kilómetros para transportar agua desalinizada desde Egipto hacia la Franja. La conducción, con una capacidad de unos dos millones de galones diarios, abastece a más de un millón de personas. Asimismo, los EAU han llevado a cabo proyectos para perforar y mantener pozos de agua potable, rehabilitar redes de alcantarillado y enviar camiones cisterna.

En el ámbito sanitario, los Emiratos han desempeñado un papel crucial para mantener operativos los servicios médicos. El hospital de campaña emiratí en Gaza, en funcionamiento desde diciembre de 2023, sigue proporcionando atención médica, incluida una iniciativa especializada para la colocación de prótesis a amputados. Además, se desplegó un hospital flotante integrado frente a la costa egipcia de Al-Arish para ofrecer apoyo médico adicional.

Por directrices del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, los EAU han evacuado a 2.785 pacientes y acompañantes para recibir tratamiento en hospitales del país, incluidos 1.000 niños heridos y 1.000 pacientes con cáncer.