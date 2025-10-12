EAU expresa su solidaridad con Qatar y transmite sus condolencias por la muerte de tres miembros del Diwan del Emir en un accidente de tráfico en Sharm el Sheij

ABU DABI, 12 de octubre de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos han expresado su solidaridad con el Estado de Qatar y sus sinceras condolencias por el fallecimiento de tres miembros del Diwan del Emir y las heridas sufridas por otros, a consecuencia de un trágico accidente de tráfico ocurrido en Sharm el Sheij.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó las condolencias y su más profunda simpatía a las familias de los fallecidos, así como al gobierno y al pueblo de Catar por esta tragedia, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.