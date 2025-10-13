En nombre del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mansour bin Zayed llega a Egipto para asistir a la “Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij”

SHARM EL SHEIJ, 13 de octubre de 2025 (WAM) – En representación del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, llegó a la República Árabe de Egipto para encabezar la delegación emiratí que participa en la Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij, celebrada en la ciudad homónima con el objetivo de reforzar el apoyo internacional al acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

La delegación de Emiratos Árabes Unidos está integrada por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional; Suhail Mohamed Al Mazrouei, ministro de Energía e Infraestructuras; el doctor Sultán bin Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada; Mohammed Hassan Al Suwaidi, ministro de Inversión; Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado, y Hamad Obaid Al Zaabi, embajador de Emiratos Árabes Unidos en la República Árabe de Egipto, junto con varios altos funcionarios.