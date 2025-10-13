Etihad Airways transporta 16,1 millones de pasajeros en los nueve primeros meses de 2025

ABU DABI, 13 de octubre de 2025 (WAM) – Etihad Airways transportó 16,1 millones de pasajeros durante los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 18% en comparación con el mismo periodo de 2024.

En septiembre de 2025, la aerolínea registró 1,9 millones de pasajeros, un aumento del 21% respecto al mismo mes del año anterior.

El crecimiento refleja la sostenida demanda en la red global en expansión de la compañía y su sólido rendimiento operativo al cierre de la temporada estival. El factor de ocupación medio alcanzó el 89% durante el mes, un punto porcentual más que en septiembre del año pasado, lo que demuestra un uso eficiente de la capacidad adicional.

A finales de septiembre, la flota operativa de Etihad contaba con 115 aeronaves que prestaban servicio en 82 destinos de pasajeros en todo el mundo.

Antonoaldo Neves, consejero delegado de Etihad Airways, afirmó: «Septiembre volvió a ser un mes sólido para Etihad, con una demanda que se mantuvo alta al entrar en el periodo posterior al verano. El crecimiento interanual continúa en todos los indicadores clave, lo que refleja la fortaleza de nuestra red y la creciente posición de Abu Dabi como destino global».

Y añadió: «Estamos creciendo con disciplina, manteniendo elevados los factores de ocupación y la fiabilidad operativa. Estos resultados muestran un impulso claro y una ejecución focalizada: exactamente lo que nos propusimos lograr en 2025».