EDGE y el Consejo de Ciberseguridad de Emiratos refuerzan la resiliencia nacional frente a amenazas digitales en GITEX Global

DUBÁI, 13 de octubre de 2025 (WAM) – EDGE y el Consejo de Ciberseguridad de Emiratos Árabes Unidos (CSC, por sus siglas en inglés) firmaron un memorando de entendimiento durante GITEX Global 2025 con el objetivo de reforzar la cooperación en materia de ciberseguridad y protección de la información.

El acuerdo fue suscrito por el doctor Mohamed Al Kuwaiti, jefe del Consejo de Ciberseguridad de Emiratos, y Hamad Al Marar, director general y consejero delegado de EDGE.

El memorando refleja el compromiso compartido de ambas entidades con el fortalecimiento de la resiliencia cibernética del país y el desarrollo de capacidades nacionales para detectar, disuadir y responder ante amenazas digitales. El acuerdo establece un marco de colaboración en investigación y desarrollo, intercambio de información, respuesta a incidentes y formación de capacidades en sectores estratégicos, en consonancia con la visión nacional de proteger el futuro digital del país.

El doctor Mohamed Al Kuwaiti declaró: «Al unir fuerzas con EDGE, reforzamos nuestra capacidad colectiva para proteger infraestructuras críticas y consolidar la posición de Emiratos Árabes Unidos como líder mundial en ciberseguridad. Esta alianza encarna nuestro objetivo común de fomentar la innovación, la preparación y la confianza en el ámbito digital».

Por su parte, Hamad Al Marar afirmó: «La ciberseguridad es un pilar fundamental de la seguridad nacional. Nuestra colaboración con el Consejo de Ciberseguridad de Emiratos refleja el compromiso de EDGE con la integración de tecnologías avanzadas y experiencia nacional para construir un ecosistema digital seguro, autosuficiente y resiliente».

La asociación representa un paso decisivo hacia la integración de los esfuerzos del Gobierno y del sector privado para mejorar la preparación cibernética del país. Asimismo, subraya la dedicación de ambas organizaciones a impulsar la innovación tecnológica, promover la concienciación digital y apoyar la visión de Emiratos Árabes Unidos de consolidar una de las economías digitales más seguras y avanzadas del mundo.