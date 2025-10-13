Mansour bin Zayed participa en nombre del presidente de Emiratos Árabes Unidos en la “Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij”

SHARM EL SHEIJ, 13 de octubre de 2025 (WAM) – En representación del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, participó en la Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij, copresidida por el presidente de la República Árabe de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La cumbre tiene como objetivo reforzar el apoyo internacional al acuerdo destinado a poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

Al encuentro asistieron varios jefes de Estado, primeros ministros, delegaciones y representantes gubernamentales, junto con responsables de diversas organizaciones regionales e internacionales.

La delegación emiratí estuvo integrada por el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional; Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministro de Energía e Infraestructuras; el doctor Sultán bin Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada; Mohammed Hassan Al Suwaidi, ministro de Inversión; Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado; y Hamad Obaid Al Zaabi, embajador de Emiratos Árabes Unidos en la República Árabe de Egipto, además de varios altos cargos.

El jeque Mansour llegó al lugar de la cumbre, donde fue recibido por el presidente Abdel Fattah al Sisi. Se tomaron fotografías oficiales de ambos mandatarios, y el jeque Mansour intercambió saludos con el presidente estadounidense a su llegada al recinto.