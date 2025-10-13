Mansour bin Zayed se reúne con el presidente turco y el primer ministro iraquí al margen de la “Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij”

SHARM EL SHEIJ, 13 de octubre de 2025 (WAM) – El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, se reunió —por separado— con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y con el primer ministro de la República de Irak, Mohamed Shia al Sudani. Los encuentros tuvieron lugar al margen de la Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij, celebrada en la República Árabe de Egipto.

Durante ambas reuniones, Al Nahyan abordó con el presidente Erdogan y con el primer ministro Al Sudani las relaciones de cooperación y trabajo conjunto entre Emiratos Árabes Unidos y ambos países, así como las vías para reforzarlas de modo que sirvan a los intereses comunes.

Las conversaciones también trataron la importancia de la cumbre para respaldar los esfuerzos internacionales destinados a aplicar el acuerdo que pone fin a la guerra en la Franja de Gaza, así como para promover la paz y la estabilidad en la región, además de abordar varios asuntos de interés mutuo.

A las reuniones asistieron el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional, junto con varios miembros de la delegación que lo acompañaba.