El Consejo Ejecutivo anuncia nuevas normas sobre el depósito de vehículos

SHARJAH, 14 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Sultán bin Mohammed bin Sultán Al Qasimi, príncipe heredero, vicegobernante de Sharjah y presidente del Consejo Ejecutivo (CE), presidió este martes una reunión del CE en la Oficina del Gobernante.

El jeque Abdulá bin Salem bin Sultán Al Qasimi, vicegobernante de Sharjah y vicepresidente del CE, y el jeque Sultán bin Ahmed bin Sultán Al Qasimi, también vicegobernante de Sharjah y vicepresidente del CE.

El encuentro abordó iniciativas para mejorar la eficiencia de los departamentos gubernamentales y supervisar la aplicación de los planes y políticas generales del emirato, con el objetivo de ofrecer a la comunidad servicios de la máxima calidad.

El CE aprobó nuevas reglas sobre el depósito de vehículos en Sharjah, concebidas para hacer el proceso más claro y equitativo. Las normas fijan tasas específicas destinadas a mejorar los servicios al público y garantizar el cumplimiento del régimen de depósito, protegiendo los derechos de todas las partes y reforzando la gestión de las infracciones de tráfico. Las medidas persiguen, además, optimizar el funcionamiento de los recintos de depósito y salvaguardar los bienes públicos y privados.

La decisión permite a los propietarios —o a quienes cuenten con derechos legales sobre el vehículo— solicitar una sustitución del periodo de depósito mediante el pago de una tasa diaria, lo que posibilita recuperar el vehículo antes de que concluya el plazo ordinario. También se precisa desde cuándo empieza a computar esa tasa diaria en función del motivo de la intervención del vehículo.

El CE anunció igualmente nuevas reglas sobre las tarifas de grúa en el emirato, destinadas a facilitar a la ciudadanía la gestión de vehículos averiados o siniestrados o aquellos que deban ser retirados por las autoridades. El objetivo es acelerar y hacer más eficaz el traslado con tecnologías modernas, mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de nuevos accidentes o atascos por vehículos inmovilizados.

Por último, el Consejo aprobó un nuevo acuerdo con las compañías de taxi del emirato para mejorar el sistema de transporte, con estándares unificados de operación y supervisión. La prioridad es elevar la satisfacción del usuario, reforzar la seguridad y la comodidad del transporte público y estimular la participación del sector privado en apoyo del desarrollo sostenible y la mejora de la infraestructura de movilidad en Sharjah.