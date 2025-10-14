G42 lanzará en Francia una nube soberana de inteligencia artificial

DUBÁI, 14 de octubre de 2025 (WAM) — La emiratí G42, especializada en inteligencia artificial (IA), prevé lanzar en los próximos meses su nube soberana de IA en Francia, un paso clave en su plan de expansión global y de impulso de las capacidades internacionales de supercomputación.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM) al margen de GITEX Global 2025, Talal Al Kaissi, vicepresidente ejecutivo y responsable de Alianzas y Asuntos Gubernamentales de G42, explicó que el proyecto en Francia se desarrolla en el marco de “AI Factories Antennas”, iniciativa destinada a crear supercomputadoras de IA en varios países europeos.

Indicó que Core42, filial del grupo, ya ha desplegado infraestructura avanzada en Grenoble, en el sur de Francia, para operar la nube de IA.

Al Kaissi añadió que G42 y sus filiales están instalando infraestructura de computación avanzada en cinco ubicaciones de Estados Unidos, además de los proyectos en Francia, África y el Sudeste Asiático. También apuntó a próximas iniciativas en Kazajistán, Malasia e Indonesia en los próximos meses, reflejo de la creciente demanda internacional de las soluciones de IA y supercomputación de la compañía.