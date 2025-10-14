DP World amplía su flota de vehículos eléctricos internos en el puerto de Jebel Ali

DUBÁI, 14 de octubre de 2025 (WAM) — DP World ha ampliado su flota de vehículos eléctricos internos de terminal (eITV) en el Puerto de Jebel Ali: de 14 unidades en diciembre del año pasado a 146 a fecha de octubre de 2025, una de las mayores de Oriente Próximo.

La expansión permitirá recortar el consumo de diésel y reducir en más de un 10 % las emisiones de gases de efecto invernadero, un impacto equivalente a retirar 2.255 coches de la circulación cada año.

Los eITV trasladan contenedores entre las grúas de muelle, las pilas del patio y las puertas de acceso. La flota renovada incluye 35 modelos diésel convertidos a eléctricos por los equipos de ingeniería de DP World y más de un centenar de vehículos nuevos adquiridos a fabricantes líderes. El despliegue se apoya en una red de estaciones de carga rápida y constituye una de las mayores implantaciones de vehículos portuarios eléctricos de la región.

Además de los eITV, DP World ha incorporado 11 manipuladores eléctricos de contenedores vacíos para las labores de apilado y movimiento dentro de la terminal. Conjunto de medidas que está transformando la logística portuaria hacia un modelo más sostenible.

Abdulla Bin Damithan, consejero delegado y director general de DP World GCC, afirmó: «La electrificación de nuestras operaciones portuarias es una prioridad estratégica que respalda las ambiciones de Cero Neto 2050 de los EAU. Al escalar nuestra flota eléctrica y transitar hacia energías más limpias en Jebel Ali, estamos construyendo cadenas de suministro preparadas para el futuro y más resilientes, en beneficio de nuestros clientes y de las comunidades a las que servimos».