Exteriores e ICP lanzan en GITEX Global 2025 servicios consulares inéditos para titulares del Visado Dorado

DUBÁI, 14 de octubre de 2025 (WAM) — La 45.ª edición de GITEX Global 2025 acogió el lanzamiento de un paquete pionero de servicios consulares dirigido a los titulares del Visado Dorado de Emiratos Árabes Unidos, una iniciativa considerada la primera de su tipo a escala mundial. El anuncio se enmarca en la colaboración entre el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) y la Autoridad Federal de Identidad, Ciudadanía, Aduanas y Seguridad Portuaria (ICP).

En el acto participaron Omar Obaid Alhesan Alshamsi, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, y el mayor general Suhail Saeed Al Khaili, director general de la ICP, junto a altos cargos, personal de ambas entidades y visitantes de esta cita tecnológica de referencia.

La cooperación responde a la directriz del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que declaró 2025 como “Año de la Comunidad”, bajo el lema «De la mano». Refleja, además, el compromiso del Gobierno de EAU con modelos de servicio integrados e innovadores que aumenten la eficacia, refuercen la cooperación interinstitucional y consoliden al país como hub global capaz de atraer talento, inversores, innovadores y profesionales de excelencia, y de facultarlos para contribuir activamente al progreso y al desarrollo sostenible de la nación.

Con este motivo, Alshamsi subrayó que la puesta en marcha de servicios consulares a medida para los titulares del Visado Dorado materializa la visión de la dirección del Estado de reforzar la posición de Emiratos como una de las naciones más competitivas para el talento global. Destacó que la alianza estratégica entre MoFA e ICP crea un ecosistema integral de servicios que simplifica trámites y ofrece atención y respaldo a los titulares del Visado Dorado dentro y fuera del país, lo que fortalece la reputación de EAU como destino de inversión e innovación.

Por su parte, el mayor general Al Khaili afirmó que la introducción de estos servicios supone un salto cualitativo en la integración gubernamental con enfoque en las personas. Explicó que la Autoridad, en coordinación con Exteriores, está desarrollando soluciones inteligentes e innovadoras para atender las necesidades de los titulares del Visado Dorado. Estos esfuerzos, añadió, plasman las directrices del liderazgo para empoderar a residentes distinguidos y ofrecer un entorno sostenible y seguro que refleje los valores de humanidad, generosidad y excelencia de EAU.

Los nuevos servicios para titulares del Visado Dorado de EAU y sus familiares acompañantes incluyen la emisión de un Documento de Retorno electrónico en caso de pérdida o deterioro del pasaporte en el extranjero, así como una línea directa para comunicación y asistencia. El paquete contempla también respuesta rápida en emergencias y crisis a través del Centro de Llamadas 24/7 de MoFA (00971 2 493 1133) para garantizar ayuda inmediata cuando sea necesaria.

En línea con el enfoque humanitario de EAU, el alcance de los servicios de respuesta en emergencias y crisis, antes reservados a los nacionales emiratíes, se amplía ahora a los titulares del Visado Dorado para asegurar una cobertura integral en cualquier circunstancia. Los servicios incluyen igualmente la repatriación de restos mortales de titulares del Visado Dorado fallecidos en el extranjero, en coordinación con las autoridades sanitarias y oficiales competentes, con el fin de agilizar los trámites y aliviar la carga de las familias en duelo.