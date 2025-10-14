GITEX se expande a América Latina y apunta a un futuro digital de 950.000 millones de dólares

DUBÁI, 14 de octubre de 2025 (WAM) — Con el mercado digital latinoamericano acelerando y en vías de alcanzar casi 950.000 millones de dólares en 2026 (PCMI), se abre una nueva fase de transformación socioeconómica con la llegada a la región de GITEX, la mayor y mejor valorada marca mundial de ferias de tecnología e inversión digital.

El anuncio de GITEX LATAM, realizado el martes durante GITEX GLOBAL —la mayor cita de tecnología e IA del mundo, que se celebra del 13 al 17 de octubre en el Dubai World Trade Centre (DWTC)—, adquiere mayor relevancia por la amplia participación brasileña y latinoamericana. Brasil es el País Socio de la 45.ª edición en EAU, con ApexBrasil —la agencia nacional de promoción comercial y de inversiones— presente en dos pabellones con más de 50 startups y polos de innovación. La Alcaldía de São Paulo exhibe también más de 10 startups, mientras Chile y Ecuador debutan en GITEX GLOBAL junto a representantes de más de 180 países.

Organizada por DWTC y KAOUN International en alianza estratégica con la Agencia de Desarrollo de São Paulo (ADESAMPA), GITEX LATAM debutará como primer gran evento tecnológico global de la región en Distrito Anhembi, São Paulo (Brasil), los días 16 y 17 de marzo de 2027.

Aprovechando el liderazgo de Brasil en economía e innovación, sus políticas digitales de vanguardia, un ecosistema emprendedor pujante y marcos tecnológicos de relevancia global, GITEX LATAM aspira a redefinir el continente como el epicentro donde el futuro digital de América Latina se encuentra con las fronteras más audaces de la innovación mundial.

El alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, celebró GITEX LATAM como puerta de entrada sin precedentes para conectar a las empresas locales con oportunidades internacionales: «São Paulo se entusiasma con acoger GITEX LATAM, un catalizador que permitirá a nuestros mejores innovadores salir al encuentro de oportunidades globales. Esta plataforma conectará startups pioneras, unicornios y grandes compañías con los mercados internacionales, movilizando capital, forjando alianzas y ganando visibilidad en el escenario mundial. Desde la Alcaldía, estamos comprometidos con el impulso a negocios que encarnan nuestra fuerza creativa y emprendedora, reafirmando a la ciudad como principal hub latinoamericano de innovación, inversión y crecimiento transformador».

GITEX mantiene un acceso sin igual a nuevos mercados y oportunidades, reforzado por su rápida expansión internacional. En solo tres años, ha tejido la red más extensa de eventos tecnológicos del mundo, con ediciones en 14 ciudades y países. En 2027, Brasil se suma a esta red exclusiva. El país es uno de los líderes mundiales en infraestructura pública digital, con acceso centralizado a cientos de servicios e identidades digitales para más de 150 millones de ciudadanos. Aspira a un mercado TIC de 259.000 millones de dólares (IMARC Group) y uno de IA de 99.800 millones (Grand View Horizon) para 2033, posicionando a GITEX como catalizador del ascenso de Brasil como polo global de innovación e infraestructura digital.

Al celebrar la alianza, Trixie LohMirmand, vicepresidenta ejecutiva del DWTC y consejera delegada de KAOUN International, organizadora global de GITEX, añadió: «Brasil es la piedra angular de la economía latinoamericana y un referente en un desarrollo tecnológico dinámico, inclusivo y con impacto. Junto a São Paulo —un foco prolífico donde florecen la inventiva startup, el espíritu emprendedor y la inversión—, GITEX LATAM integrará a América Latina en el universo digital sin límites, abriendo acceso sin precedentes a capital, conocimiento, tecnología y talento, mientras la región escala hacia el liderazgo global».

Con el FMI estimando que los mercados emergentes y economías en desarrollo de América Latina generarán un PIB de 6,8 billones de dólares en 2025, GITEX LATAM actuará como puente global para acelerar la transformación digital regional. Canalizando capital, tecnología y colaboración transfronteriza —señas de identidad de GITEX—, el evento configurará la década digital latinoamericana y consolidará su lugar en la economía mundial de la innovación, conectando Este y Oeste para inspirar una nueva era de crecimiento tecnológico.

Sustentado en un programa de futuro que abarca IA, agritech, cloud, conectividad, ciberseguridad, centros de datos, healthtech y energías renovables, GITEX LATAM abrirá nuevas puertas a los mercados emergentes más dinámicos de la región. Al catalizar la colaboración público-privada, elevar la competitividad y encender nuevas olas de inversión, talento e infraestructura, su impacto apuntalará resultados transformadores en economías e industrias que se digitalizan a gran velocidad.

Junto a grandes tecnológicas globales, thinkers, reguladores, pymes, startups y capital riesgo, GITEX LATAM examinará las agendas digitales y los cambios de paradigma más urgentes, ofreciendo en São Paulo —epicentro económico de Brasil y capital latinoamericana de la innovación— una plataforma unificada para la colaboración y la inversión. Según el Global Startup Ecosystem Index Report 2025 de StartupBlink, São Paulo ocupa el primer puesto nacional y regional, y ha atraído más de 33.500 millones de dólares en financiación de venture capital en la última década. El ecosistema emprendedor de la ciudad alcanza un valor de 113.000 millones y ha alumbrado 11 unicornios que superan los 1.000 millones (Real Instituto Elcano).

Rodrigo Goulart, secretario municipal de Desarrollo Económico y Trabajo de São Paulo, señaló: «La ciudad espera GITEX LATAM con enorme expectación, no solo por el potencial de elevar la cooperación tecnológica a cotas históricas en Brasil y América Latina. Apoyándonos en la mayor red mundial de relaciones de la economía digital —un sello universalmente asociado a GITEX—, nos proponemos alimentar la confianza inversora y empoderar a emprendedores y nuevos talentos».

La noticia de GITEX LATAM llega, además, tras la Cumbre de Líderes del G20 celebrada en Río de Janeiro en noviembre de 2024, en el 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre EAU y Brasil. Ambos países reafirmaron su asociación estratégica y se comprometieron a explorar nuevas oportunidades de colaboración en IA, agricultura, cambio climático, innovación, energías renovables y tecnologías emergentes.