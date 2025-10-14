Emiratos expresa su solidaridad con Italia y transmite sus condolencias por las víctimas de la explosión en un edificio

ABU DABI, 14 de octubre de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos han expresado su solidaridad con Italia tras la trágica explosión registrada en un edificio cerca de Verona, en el norte del país, que causó muertos y heridos entre miembros de los Carabinieri, el cuerpo de bomberos y la policía.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó su más sentido pésame y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como al Gobierno y al pueblo de Italia por esta tragedia, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.