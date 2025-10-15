Salem bin Abdulrahman inaugura la exposición «Paisajes culturales andalusíes»

SHARJAH, 15 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque doctor Salem bin Abdulrahman Al Qasimi, presidente de la Oficina del Gobernante, inauguró este miércoles la exposición «Paisajes culturales andalusíes», fruto de la colaboración entre la Autoridad de Museos de Sharjah y la Fundación de Cultura Islámica (FUNCI) de España. La muestra podrá visitarse del 15 de octubre de 2025 al 12 de abril de 2026 en el Museo de la Civilización Islámica de Sharjah.

Durante su recorrido, el jeque doctor Salem bin Abdulrahman visitó una exposición que pone en valor la belleza y el significado de los jardines andalusíes. La muestra se articula en dos grandes ejes. El primero, «Jardines del deleite», subraya su papel como espacios de creatividad y armonía, y explora cuatro ideas: el jardín productivo (frutales y huertos), el jardín científico (aula viva para el conocimiento de plantas y cultivos), el jardín espiritual (retiro y contemplación) y el jardín poético (fuente de inspiración para escritores y artistas).

El segundo eje, «La buena tierra», examina la relación histórica de la población andalusí con el territorio: sistemas de riego, agricultura de secano, artesanías tradicionales y mercados locales. Este apartado ilustra el vínculo profundo entre comunidad y entorno, y la evolución de industrias nacidas de esa interacción.

La exposición reúne más de 60 piezas artísticas e históricas, con un conjunto de objetos mostrados por primera vez en Sharjah, que destacan el legado agrícola y cultural de al-Ándalus en un relato que fusiona naturaleza y experiencia humana.

El presidente de la Oficina del Gobernante fue informado sobre la ventana cultural e intelectual que abre la muestra, llamada a enriquecer al visitante y a ampliar horizontes sobre la huella andalusí en la memoria de la civilización.

El programa expositivo incluye un recorrido por la historia de al-Ándalus desde el siglo VIII, etapa en la que la civilización islámica dejó una impronta duradera en la Península Ibérica, con un fecundo diálogo entre ideas orientales y tradiciones locales. En aquel ecosistema florecieron la innovación científica y los avances en agricultura, riego, oficios y arquitectura, hasta convertir al-Ándalus en un modelo singular de convivencia entre paisaje y cultura.

El embajador de España en EAU, Emilio Pin Godos, agradeció al emirato de Sharjah su apoyo a la cultura, al conocimiento y a la preservación del patrimonio, y subrayó la importancia de compartir la historia y los legados de las civilizaciones. Elogió la asociación de larga data entre Sharjah y España en diversos ámbitos y celebró la apertura de una muestra «única», con el deseo de que prosigan estas colaboraciones en beneficio de quienes se interesan por la cultura.

El jeque doctor Salem bin Abdulrahman recibió una colección de publicaciones de FUNCI en reconocimiento a su presencia y a la apertura de una exposición que se presenta por primera vez en Sharjah y que supone la primera colaboración entre la Autoridad de Museos de Sharjah y la fundación española.

La muestra ofrece una mirada novedosa a la riqueza cultural de al-Ándalus: entreteje relatos históricos con investigación actual para comprender mejor la vida urbana y rural de entonces, y subraya enseñanzas vigentes que pueden orientar el futuro. Presenta a al-Ándalus no solo como un territorio de convivencia, sino como un vivero creativo y punto de encuentro de civilizaciones que dejó una huella perdurable en la historia mundial.

Asimismo, se propone como modelo de equilibrio entre cultura y naturaleza, con lecciones útiles para enfrentar los retos ambientales y climáticos actuales a partir del conocimiento histórico. Resalta, además, la trascendencia del legado andalusí como puente cultural entre el Este islámico y las culturas mediterráneas y europeas, clave en la configuración de la ciencia y la cultura occidentales.

El programa se completa con actividades culturales y científicas, entre ellas la sesión «Viaje por el patrimonio de al-Ándalus: conocimiento e intercambio cultural», que reunirá a expertos de España y EAU para abordar la historia andalusí y la impronta de la cultura islámica en la Península Ibérica. Tras el diálogo, se realizará una visita guiada para profundizar en los aspectos ambientales y culturales de la civilización andalusí y su legado vigente.

El acto contó con la presencia del embajador de España en EAU, Emilio Ben Godos; Asma Rashid Bin Taliah, secretaria general del Consejo Ejecutivo de Sharjah; Aisha Rashid Deemas, directora general de la Autoridad de Museos de Sharjah; y diversos altos cargos y diplomáticos.