Hamdan bin Mohammed nombra a una nueva subsecretaria general del Consejo Ejecutivo de Dubái para Comunicación Gubernamental y Asuntos de la Secretaría General

DUBÁI, 15 de octubre de 2025 (WAM) — En su calidad de presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, el jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa, emitió la Resolución n.º (83) de 2025 del Consejo Ejecutivo por la que se nombra a Sabah Salem Al Shamsi como subsecretaria general del Consejo Ejecutivo de Dubái para Comunicación Gubernamental y Asuntos de la Secretaría General.

La resolución entra en vigor el 1 de octubre de 2025 y se publicará en el Boletín Oficial.