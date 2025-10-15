Maktoum bin Mohammed recibe al presidente y consejero delegado del Foro Económico Mundial

DUBÁI, 15 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer vicegobernante de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Finanzas de EAU, recibió a Børge Brende, presidente y consejero delegado del Foro Económico Mundial (WEF), al margen de las Reuniones Anuales de los Consejos Globales del Futuro y de Ciberseguridad 2025.

El encuentro se celebró durante el evento, organizado por el Gobierno de EAU en colaboración con el WEF, que tiene lugar en Dubái del 14 al 16 de octubre.

Asistieron Mohammad Abdullah Al Gergawi, ministro de Asuntos del Gabinete, copresidente de los Consejos Globales del Futuro y miembro del WEF Leadership Council; Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado de Asuntos Financieros; Ohood Al Roumi, ministra de Estado para el Desarrollo Gubernamental y el Futuro; y Khalfan Belhoul, consejero delegado de la Dubai Future Foundation.

El jeque Maktoum y Brende abordaron la asociación estratégica en curso entre el Gobierno de EAU y el WEF, y repasaron los ejes de las reuniones de este año, centradas en inteligencia artificial, economía verde, transición energética y seguridad alimentaria e hídrica, entre otras prioridades de futuro.

Maktoum fue informado asimismo de los resultados de las sesiones, incluido el lanzamiento del Foro de Ciberseguridad, celebrado en paralelo a las reuniones anuales para reforzar la coordinación internacional frente a los desafíos digitales y garantizar sistemas digitales seguros y sostenibles.

El jeque Maktoum reafirmó el compromiso de EAU con el diálogo global constructivo y la cooperación entre gobiernos y organismos internacionales para desarrollar soluciones prácticas a los retos globales que mejoren la calidad de vida e impulsen el desarrollo sostenible. También elogió a los Consejos Globales del Futuro por su papel en promover la cooperación internacional y ofrecer una plataforma de intercambio de conocimiento para construir un futuro mejor.

Børge Brende destacó el liderazgo de EAU y su sólida alianza con el WEF, y subrayó el compromiso del país de acoger anualmente los Consejos Globales del Futuro con renovada visión y propósito, como modelo para un futuro más sostenible y próspero, centrado en el bienestar humano.

La edición de 2025 reúne a más de 700 expertos de 580 organizaciones procedentes de 93 países. El programa incluye 37 consejos en seis áreas: Tecnología, Economía, Sociedad, Medioambiente, Gobernanza y Salud. Los expertos se enfocan en diseñar un futuro sostenible, mejorar la calidad de vida de las comunidades y crear oportunidades para las próximas generaciones.

Entre los participantes figuran líderes empresariales, académicos y responsables públicos que explorarán el futuro de sectores clave y aportarán ideas que alimentarán la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos.

Por primera vez, la Reunión Anual del Consejo de Ciberseguridad se celebra junto a los Consejos Globales del Futuro, con la participación de más de 150 altos líderes y 90 ponentes internacionales para avanzar en la cooperación y alinear las estrategias globales de ciberseguridad.