EAU conmemora el Día Mundial de la Alimentación y reafirma su liderazgo global en seguridad alimentaria

ABU DABI, 15 de octubre de 2025 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos celebrará mañana, 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación, reafirmando su liderazgo en la movilización de esfuerzos internacionales para aumentar la producción de alimentos, garantizar la sostenibilidad de las cadenas de suministro y combatir el hambre en todo el mundo.

La efeméride llega en un momento en que unos 673 millones de personas padecen hambre por efecto de conflictos, cambio climático y desaceleración económica, mientras 2.800 millones no pueden permitirse una dieta saludable, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

EAU mantiene un papel activo frente a la escasez global que afecta a millones. Entre sus iniciativas destaca la ayuda alimentaria a los palestinos en Gaza en el marco de «Caballero Chivalrous Knight 3», en marcha desde hace casi dos años, que forma parte central de la asistencia humanitaria total de EAU a la Franja, superior a 90.000 toneladas hasta septiembre de 2025.

Las acciones emiratíes han aliviado el hambre y la sed en Gaza mediante proyectos sostenibles sobre el terreno: envío de panaderías automáticas, suministro de harina e ingredientes esenciales para operar decenas de panaderías de campaña, y apoyo a cocinas móviles y más de 50 comedores comunitarios que reparten comidas calientes a diario a familias afectadas.

En junio de 2024, EAU firmó un acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), asignando 25 millones de dólares para ayuda alimentaria de emergencia a la población de Sudán. Paralelamente, aportó 5 millones a la FAO para respaldar sus programas de seguridad alimentaria.

A lo largo de 2025, EAU envió con rapidez asistencia alimentaria de emergencia a varios países golpeados por desastres naturales, entre ellos Afganistán, la República de la Unión de Myanmar y Somalia.

En julio de 2025, EAU anunció la conclusión de la iniciativa humanitaria «1.000 millones de comidas», lanzada por S. A. el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái. El programa distribuyó comidas en 65 países y prevé entregar 260 millones adicionales el próximo año.

Con actuaciones sostenidas como estas, EAU reitera su compromiso con la seguridad alimentaria, la solidaridad global y la dignidad humana: principios que guían su apuesta por un mundo más justo y mejor alimentado.

En la misma línea, EAU participa en la Agriculture Breakthrough Initiative, liderada por el Reino Unido, cuyo objetivo es que, para 2030, la agricultura sostenible y resiliente al clima sea la opción más atractiva y extendida para los agricultores del planeta.

Durante la COP28 —celebrada en Expo City Dubai del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023—, EAU, Brasil y Cuba acordaron una iniciativa tripartita para mejorar la cooperación en seguridad alimentaria, con el fin de entregar 50 millones de dólares en ayuda alimentaria embarcada desde Brasil. En esa misma cumbre, 134 países firmaron la Declaración de EAU sobre Agricultura Sostenible, Sistemas Alimentarios Resilientes y Acción por el Clima, la primera de su tipo.

Asimismo, EAU anunció la movilización de más de 2.500 millones de dólares para apoyar la seguridad alimentaria mundial, en el marco de acciones más amplias contra los impactos del cambio climático.

En el plano interno, el país ha puesto en marcha numerosas iniciativas para promover y comercializar la producción agrícola local.