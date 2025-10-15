Dubái acogerá la Cumbre de Ciudades de Asia-Pacífico y el Foro de Alcaldes

DUBÁI, 15 de octubre de 2025 (WAM) — En un contexto de urbanización acelerada, los líderes que marcan el rumbo de las ciudades se reunirán este mes en Dubái para la Asia Pacific Cities Summit (2025APCS) & Mayors’ Forum, que tendrá lugar en Expo City Dubai.

La cumbre busca convertir las ideas en impacto con una batería de anuncios destinados a hacer de las urbes —motores de inversión, innovación y progreso— espacios más habitables, eficientes y resilientes.

Bajo el patrocinio del jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa, y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, esta cita global es una de las mayores y más diversas reuniones de alcaldes y dirigentes urbanos y empresariales del mundo.

El encuentro se celebrará en el Dubai Exhibition Centre del 27 al 29 de octubre y abordará asuntos que van desde vivienda asequible y soluciones al calor urbano hasta ciudades basadas en la naturaleza y gobernadas por datos. Responsables públicos, inversores, líderes empresariales, jóvenes profesionales, académicos y startups trazarán una hoja de ruta para ciudades centradas en las personas —con mejor transporte, vivienda, oportunidades económicas, acceso a educación, salud, naturaleza y espacios sociales— que, además, sean más sostenibles.

La cumbre servirá también de plataforma para la presentación de grandes proyectos. En 2023, se anunciaron oportunidades por más de 2.300 millones de dólares australianos (5.600 millones de dirhams). Municipio de Dubái presentará proyectos emblemáticos y lanzamientos estratégicos orientados a impulsar la sostenibilidad urbana, desarrollar infraestructura inteligente, acelerar la transformación digital y abrir nuevas vías de colaboración interurbana, reforzando el liderazgo de Dubái en planificación urbana. Asimismo, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Brisbane 2032 darán a conocer su programa de compras.

Reem Al Hashimy, ministra de Estado de Cooperación Internacional y consejera delegada de la Expo City Dubai Authority, señaló: «Tras una Exposición Universal excepcional y una cumbre climática de impacto, nos honra volver a recibir al mundo en Dubái, consolidando el legado de Expo City como espacio de encuentro para abordar grandes desafíos globales, con las ciudades como actor clave. Esta cita ofrece la oportunidad de equilibrar innovación y sabiduría heredada, tecnología y naturaleza, y viabilidad comercial y crecimiento sostenible, dibujando un nuevo camino para la comunidad global de ciudades».

Por su parte, Abdulla Mohammed Al Basti, secretario general del Consejo Ejecutivo de Dubái, afirmó: «Dubái es un símbolo de cooperación global y progreso continuo: una ciudad que prioriza el desarrollo sostenible, la planificación urbana centrada en las personas, modelos de gobernanza de clase mundial y el intercambio de conocimiento. Vemos un gran potencial en nuevas alianzas para que las ciudades del mundo estén mejor preparadas ante las complejidades de la rápida urbanización. Esta cumbre impulsará la acción y soluciones que beneficiarán directamente a las poblaciones urbanas y más allá».

Junto a Adrian Schrinner, alcalde de Brisbane, darán la bienvenida a los delegados. El Gobierno de Dubái participará con un pabellón que refleja la trayectoria visionaria de la ciudad, donde los logros del presente inspiran un futuro más innovador. Entidades clave —entre ellas Policía de Dubái, la Autoridad de Carreteras y Transporte (RTA), Municipio de Dubái, Dubai Digital Authority, la Corporación de Turismo y Marketing Comercial (DCTCM) y la Dubai Future Foundation— compartirán la historia del ascenso del emirato como ciudad global.

Alcaldes y gobernadores urbanos de Oriente Medio, Asia, África, Europa, Australia y América —incluidos Abuya (Nigeria), Fortaleza (Brasil), Jaipur (India), Karachi (Pakistán), Montpellier (Francia) y Rabat (Marruecos)— aportarán su visión. Entre los ponentes figuran Shaikha Nasser Al Nowais, secretaria general electa de ONU Turismo (2026-2030) —primera mujer en el cargo—; Nawal Al Hosany, representante permanente de EAU ante IRENA; y Jeong-kee Kim, secretario general de WeGo (World Smart Sustainable Cities Organisation), Seúl (República de Corea). También intervendrán la arquitecta sudafricana Sumayya Vally y Mo Gawdat, experto en inteligencia artificial y bienestar.

Los debates se apoyarán en el 2025 Urban Readiness Report, elaborado por Expo City en colaboración con YouGov, que subraya el dilema de los líderes urbanos: equilibrar la prestación inmediata de servicios esenciales con la inversión en resiliencia a largo plazo frente a la urbanización acelerada, todo ello con financiación limitada y brechas de gobernanza.

El Dubai Real Estate Business Forum, en colaboración con el Departamento de Tierras de Dubái, analizará cómo el uso del suelo, la infraestructura y el desarrollo inmobiliario pueden servir tanto a la ambición económica como al bienestar humano, destacando el papel —a menudo infrautilizado— del real estate para aportar equidad, resiliencia y valor a largo plazo en las ciudades.

A puerta cerrada, el Mayors’ Forum —patrocinado por Municipio de Dubái y facilitado por el Milken Institute— presentará al cierre el Mayors’ Accord, con los principios y resultados acordados por los alcaldes y su compromiso con estrategias compartidas para el crecimiento, la prosperidad y la resiliencia urbana. También se compartirán conclusiones del City Leaders’ Forum, organizado con el Arab Urban Development Institute (AUDI), y del Young Professionals’ Forum, en colaboración con el Dubai Youth Council, que empoderará a la próxima generación de líderes (18-35 años) para diseñar ideas y soluciones para las ciudades del futuro.

Iniciativa del Ayuntamiento de Brisbane desarrollada por Expo City Dubai, 2025APCS será la primera Cumbre de Ciudades de Asia-Pacífico y Foro de Alcaldes que se celebra en Oriente Medio. Más de 150 alcaldes y representantes de más de 300 ciudades de todo el mundo ya se han inscrito para asistir.