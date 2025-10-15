Emiratos y Uzbekistán celebran reuniones de alto nivel contra los delitos económicos

TASKENT, 15 de octubre de 2025 (WAM) — Una delegación de la Secretaría General del Comité Nacional para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación, encabezada por Hamid AlZaabi, secretario general y vicepresidente, mantuvo una serie de reuniones de alto nivel con el Departamento para la Lucha contra los Delitos Económicos de la República de Uzbekistán.

El taller, inaugurado por Jakhongir Khatamov, jefe del Departamento uzbeko de Lucha contra los Delitos Económicos, reunió a expertos de ambos países para intercambiar experiencias, reforzar los marcos institucionales y profundizar la cooperación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación (AML/CFT/CPF).

AlZaabi señaló que la participación de EAU en los encuentros refleja su enfoque de tejer alianzas estratégicas, mejorar la cooperación transfronteriza y garantizar que el crecimiento económico se sustente en la integridad y la confianza en los sistemas financieros.

«Emiratos Árabes Unidos y la República de Uzbekistán compartimos la aspiración de fortalecer el comercio y la inversión. A medida que se estrechan nuestros lazos económicos, también crece nuestra responsabilidad de proteger los sistemas financieros. Al mismo tiempo, existe un enorme potencial para consolidar los canales de cooperación, tanto formales como informales, ya sea mediante memorandos de entendimiento, intercambios técnicos o diálogo directo entre profesionales. Estas conexiones generan resiliencia y nos permiten responder con rapidez a los riesgos emergentes. Uzbekistán y EAU estamos bien posicionados para aportar tipologías, participar en evaluaciones mutuas y combatir amenazas como el blanqueo basado en el comercio», subrayó.

Por su parte, Jakhongir Khatamov dio una cálida bienvenida a Hamid AlZaabi y a la delegación de EAU, y destacó que los Emiratos Árabes Unidos han emprendido amplias reformas para perfeccionar el sistema nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

«En el marco del desarrollo de una cooperación a gran escala entre ambos países y del profundizamiento de las relaciones Uzbekistán–EAU, estamos especialmente interesados en ampliar la cooperación práctica con el Comité Nacional para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y de Organizaciones Ilegales. Confío en que esta visita contribuya de forma significativa a fortalecer el intercambio de experiencias y a estrechar los lazos entre nuestros organismos en la lucha conjunta contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. Nuestros organismos cuentan con enormes recursos y están preparados para realizar análisis estratégicos conjuntos que identifiquen tendencias y patrones para garantizar la seguridad económica y la estabilidad del sistema financiero», afirmó.

El programa del taller incluyó presentaciones conjuntas sobre estrategias nacionales contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación, evaluaciones nacionales de riesgo, mecanismos de coordinación y una visita a la Academia de las Fuerzas de Seguridad.

EAU y Uzbekistán desempeñan un papel activo en el Grupo Euroasiático para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (EAG). Uzbekistán es miembro fundador, mientras que EAU se convirtió en el primer país árabe en unirse como observador en 2024. Juntos aportan perspectivas complementarias que fortalecen la capacidad del Grupo para articular respuestas regionales frente a las finanzas ilícitas.