Expertos internacionales subrayan la necesidad de afrontar las amenazas sanitarias vinculadas al clima y al medio ambiente

DUBÁI, 15 de octubre de 2025 (WAM) — En un panel celebrado durante las Reuniones Anuales de los Consejos Globales del Futuro y de Ciberseguridad 2025, que tienen lugar del 14 al 16 de octubre en Madinat Jumeirah (Dubái), los expertos advirtieron del coste de la insuficiente inversión en los sistemas de salud.

Organizado por el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos en colaboración con el Foro Económico Mundial (WEF), el encuentro reúne a más de 700 especialistas de 93 países en 37 consejos, con el objetivo de impulsar un futuro sostenible, mejorar la calidad de vida de las comunidades y crear oportunidades para las próximas generaciones.

Mina Al-Oraibi, redactora jefa del diario The National, moderó la sesión, guiando a los ponentes en un debate sobre la importancia global de la atención sanitaria.

Maha Barakat, secretaria adjunta para Salud y Ciencias de la Vida en el Ministerio de Asuntos Exteriores de EAU, alertó del creciente riesgo de enfermedades emergentes: «Nuevas dolencias están saltando de animales a humanos, mientras que las enfermedades crónicas —diabetes, cardiopatías y cáncer— siguen causando millones de muertes cada año». Señaló que la poliomielitis continúa siendo un gran desafío en Pakistán y Afganistán, y que el empuje final para su erradicación es crítico, pues fracasar podría permitir que el virus se propagara “como la pólvora”.

«Una población sana es una población próspera», añadió Barakat, al recordar el legado de las iniciativas humanitarias en salud de EAU. «Invertir en sanidad es invertir en el futuro de una nación, y si las vacunas definieron el siglo XX, la IA definirá el XXI».

Por su parte, Amit Bouri, director ejecutivo de la Global Impact Investing Network (EE UU), insistió en la urgencia de priorizar la construcción de sociedades y un mundo saludables.

A su vez, Damiano de Felice, director de Relaciones Externas de CARB-X (EE UU), y Alison Holmes, catedrática de Enfermedades Infecciosas y directora de la Fleming Initiative en el Imperial College London, abordaron cómo el cambio climático se ha convertido en una amenaza mayor para la salud mundial, al tiempo que crece la conciencia pública sobre esta relación. Subrayaron que el mundo no puede depender solo de los fármacos para combatir las enfermedades: es preciso reforzar el agua y el saneamiento, así como la prevención, para minimizar brotes y proteger a las comunidades. El panel coincidió en que esta cita en Dubái ofrece una plataforma clave para impulsar estas prioridades.

Los ponentes destacaron, además, la creciente importancia de la inversión y de la colaboración con el sector privado para fortalecer los sistemas sanitarios, y remarcaron que los inversores de impacto desempeñan un papel esencial en ampliar el acceso a vacunas y medicamentos esenciales mediante inversiones en capacidades locales de producción y en mejora de los sistemas de distribución.