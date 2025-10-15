Hamdan bin Mohammed recibe a directivos de unicornios indios

DUBÁI, 15 de octubre de 2025 (WAM)— El jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos, y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, recibió a más de 40 fundadores y consejeros delegados de unicornios indios, miembros del Griffin Club for Indian Billionaire Entrepreneurs.

En el encuentro también participó el jeque Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer vicegobernante de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Finanzas de EAU.

Durante la reunión, el jeque Hamdan subrayó que forjar alianzas intersectoriales y transfronterizas es una piedra angular de la visión de futuro de Dubái y encarna su apuesta por la cooperación internacional como base para construir un porvenir más próspero.

Añadió que Dubái, guiada por el liderazgo visionario del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái, mantiene un ritmo sostenido de desarrollo económico, ofreciendo un entorno empresarial de referencia que atrae inversiones de calidad y refuerza su posición como destino preferente para unicornios y startups que buscan crecer y expandirse en los mercados regionales e internacionales.

El príncipe heredero destacó asimismo el compromiso del liderazgo con el apoyo integral a emprendedores, inversores y compañías unicornio. Ese respaldo incluye un marco legislativo flexible, infraestructura digital de vanguardia y servicios públicos eficientes que fomentan la innovación y fortalecen la confianza en el clima de negocios.

La reunión se celebró en el marco del World Governments Summit – Griffin Dialogue, con el objetivo de abrir nuevas vías de cooperación e intercambio de conocimiento entre emprendedores globales y gobiernos, y de poner en valor experiencias de éxito en la transformación de startups en compañías de impacto mundial.

Las conversaciones se centraron en reforzar las alianzas intersectoriales en economía digital, tecnologías avanzadas, innovación y emprendimiento, así como en las tendencias globales para construir una economía del conocimiento impulsada por la IA que apoye el desarrollo sostenible. También se abordó cómo escalar startups hasta el estatus de unicornio, a partir de la experiencia de EAU con legislación flexible, infraestructura digital avanzada y oportunidades de inversión.

La delegación de fundadores de unicornios estuvo compuesta por más de cuarenta líderes empresariales de sectores clave que sustentan la economía del futuro y la acción de gobierno, entre ellos tecnología avanzada, educación, salud, fintech, espacio, comercio minorista, delivery, logística y otras industrias estratégicas.

Al encuentro asistieron también Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado para Inteligencia Artificial, Economía Digital y Aplicaciones de Trabajo a Distancia y vicepresidente del World Governments Summit; Helal Saeed Almarri, director general del Departamento de Economía y Turismo de Dubái; y Mohamed Alsharhan, director general del World Governments Summit.