Hamdan bin Mohammed ordena a la Policía de Dubái redoblar esfuerzos para ser la fuerza líder mundial

DUBÁI, 16 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro y ministro de Defensa, y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, instruyó a la Policía de Dubái a intensificar sus esfuerzos para convertirse en la fuerza policial líder mundial en el aprovechamiento de la tecnología y la inteligencia artificial (IA), y a exprimir el potencial de las innovaciones para ofrecer servicios de alta calidad a la comunidad.

El jeque Hamdan subrayó la importancia de reforzar de forma continua las competencias del personal policial y dotarlo de herramientas y conocimientos técnicos de última generación para operar sistemas avanzados con precisión. Estas acciones, dijo, son clave para materializar la visión de Dubái como modelo global en el uso de la tecnología y como mejor ciudad del mundo para vivir, trabajar y visitar.

La directriz se anunció durante una reunión con la participación de Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado para Inteligencia Artificial, Economía Digital y Aplicaciones de Trabajo a Distancia; el teniente general Abdullah Khalifa Al Marri, comandante en jefe de la Policía de Dubái; y Khalfan Belhoul, consejero delegado de la Dubai Future Foundation.

«Nos enorgullecen los logros de la Policía de Dubái y queremos verla como referente global en la adopción de tecnologías avanzadas e IA. Construir un ecosistema de seguridad inteligente exige invertir en mentes creativas, impulsar la innovación y empoderar al talento nacional para destacar en tecnología. Aspiramos a que Dubái sea ejemplo mundial en servicios preparados para el futuro que creen una sociedad segura, avanzada y sostenible», afirmó.

Durante la sesión, el teniente general Al Marri informó al jeque sobre los proyectos, iniciativas y logros más recientes de la Policía en tecnologías de la información, servicios inteligentes y despliegue de IA, así como sobre las prestaciones al público a través de sus plataformas digitales.