Razan Al Mubarak, reelegida presidenta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

ABU DABI, 16 de octubre de 2025 (WAM) — Razan Khalifa Al Mubarak, presidenta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ha sido reelegida para un segundo mandato durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN celebrado en Abu Dabi. Al Mubarak es la primera presidenta de Asia Occidental y la segunda mujer en liderar la organización en sus 77 años de historia.

La reelección se anunció en la Asamblea de Miembros de la UICN tras un primer mandato de cuatro años marcado por el refuerzo de la gobernanza, la renovación de la confianza y la elevación de la naturaleza en las agendas globales de clima y biodiversidad. Una mayoría de las más de 1.400 organizaciones miembro de la UICN, de 160 países, respaldó la continuidad de Al Mubarak para guiar a la Unión en esta década decisiva para la naturaleza.

La UICN, la red ambiental global más antigua y numerosa, es una unión democrática que reúne a organizaciones influyentes y expertos para conservar la naturaleza y acelerar la transición hacia un uso sostenible de los recursos. Con más de 19.000 expertos y 1.400 miembros —Estados, agencias gubernamentales, administraciones subnacionales, ONG y organizaciones de Pueblos Indígenas—, está considerada la autoridad de referencia sobre el estado del mundo natural y las acciones necesarias para proteger el planeta.

La renovación se produce al lanzarse el nuevo Programa de Trabajo cuatrienal de la UICN —el último antes de los objetivos globales de biodiversidad, clima y restauración de tierras fijados para 2030—. Bajo el liderazgo de Al Mubarak, la Unión trabajará para aterrizar su Visión a 20 años, traduciendo la ambición en resultados medibles y manteniendo a la UICN como guía de la acción colectiva por la naturaleza, el clima y las personas.

Mohamed Al Bowardi, vicepresidente del Fondo Mohamed bin Zayed para la Conservación de Especies (MBZ Fund), destacó: «Gracias a su liderazgo apasionado, innovador y decidido, el MBZ Fund se ha convertido en modelo global, demostrando que intervenciones pequeñas pero focalizadas pueden marcar gran diferencia en el rescate de especies. Sabemos que aportará ese mismo compromiso, creatividad y colaboración a la UICN en esta década crucial».

Al Mubarak afirmó: «Es un honor haber sido reelegida como presidenta de la UICN, especialmente en un momento en que naturaleza, clima y personas deben unirse en la acción. En estos cuatro años he comprobado la extraordinaria fortaleza de nuestra Unión —Miembros, Comisiones y socios— trabajando más allá de fronteras y disciplinas. Agradezco profundamente el apoyo del liderazgo de EAU y de sus instituciones. Este nuevo mandato es un privilegio y una responsabilidad: convertir la ambición en acción por la naturaleza y por la humanidad».

Con una trayectoria iniciada en 2001, cuando contribuyó a fundar Emirates Nature – WWF, Al Mubarak impulsó iniciativas para proteger los corales de EAU, investigaciones que derivaron en el primer parque nacional de montaña del país y marcos de protección para tortugas marinas nidificantes y migratorias.

En 2010 se convirtió en la persona más joven en dirigir una entidad gubernamental de Abu Dabi al ser nombrada secretaria general de la Agencia de Medio Ambiente – Abu Dabi (EAD), de la que hoy es directora general. Bajo su dirección, la EAD fue clave en la reintroducción del Órix de Arabia en EAU y del Órix de cimitarra en Chad.

Al Mubarak ha contribuido a consolidar el MBZ Fund como uno de los mayores fondos filantrópicos dedicados a la conservación directa de especies. Desde 2009, el fondo ha apoyado más de 3.100 proyectos en todo el mundo, que han contribuido a la redescubierta, reintroducción y protección de más de 1.900 especies. Bajo su liderazgo, el programa de microdonaciones evolucionó hacia una plataforma que impulsa iniciativas de conservación más amplias, conectando biodiversidad, sostenibilidad y bienestar humano.

Además de sus responsabilidades nacionales, Al Mubarak es sherpa de EAU ante el Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible, copresidenta del Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) y Nature Champion en el Foro Económico Mundial. Fue Champion de Alto Nivel para el Clima de la ONU en la COP28 EAU, donde tuvo un papel clave en elevar el papel de la naturaleza en la acción climática global.

Es máster en Comprensión Pública del Cambio Ambiental por el University College London (UCL) y licenciada con honores en Estudios Ambientales y Relaciones Internacionales por la Universidad de Tufts (EE UU). Integra los consejos de Panthera, Re:wild y la Tropical Forests Forever Facility.