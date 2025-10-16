Mohammed bin Rashid encarga convertir GITEX TechCation 2026 en el mayor evento mundial de tecnología e IA

DUBÁI, 16 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái, ordenó que GITEX TechCation 2026 —que se organizará bajo la supervisión del jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro, ministro de Defensa y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái— se desarrolle como el mayor evento del mundo en tecnología e inteligencia artificial.

El nuevo encuentro posiciona a Dubái como destino global de fin de año para la innovación, la inversión y el estilo de vida, al reunir a grandes compañías tecnológicas, startups, inversores e innovadores en una celebración inmersiva de la tecnología y la creatividad que abarcará toda la ciudad.

Previsto del 7 al 11 de diciembre de 2026 en Expo City Dubai, GITEX TechCation anclará la mayor red mundial de eventos de tecnología y emprendimiento en el corazón de la temporada cultural y turística de Dubái.

Como primer paso para preparar este evento sin precedentes, el Dubai World Trade Centre (DWTC) y el Departamento de Economía y Turismo de Dubái (DET) firmaron una asociación estratégica para apoyar y promover GITEX TechCation. El acuerdo lo rubricaron Issam Kazim, consejero delegado de la Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (parte del DET), y Trixie LohMirmand, vicepresidenta ejecutiva del DWTC, organizador global de GITEX.

Gracias a esta alianza, GITEX aprovechará las redes de hospitalidad, turismo y cultura del DET para diseñar programas, campañas y experiencias inmersivas que conviertan a Dubái en un nexo vivo y conectado entre tecnología, cultura y turismo. En línea con el objetivo del DET de consolidar a la ciudad como el mejor lugar para visitar, vivir, trabajar e invertir, el programa fomentará agendas de networking más extensas y estancias más largas, invitando a ejecutivos e inversores internacionales a sumergirse en la oferta dinámica y diversa de la ciudad.

Issam Kazim afirmó: «GITEX siempre ha sido más que una feria tecnológica, y esta nueva etapa, guiada por el liderazgo visionario de la ciudad, elevará aún más su relevancia global. Al fusionar la innovación con el estilo de vida de Dubái, GITEX TechCation subrayará el estatus de la ciudad como destino preferente para los negocios y el ocio, en línea con la Agenda Económica de Dubái, D33, mejorando la experiencia del visitante y creando nuevas oportunidades para la comunidad tecnológica».

Por su parte, Trixie LohMirmand señaló: «GITEX TechCation supone una reconfiguración de los eventos tecnológicos globales: un nuevo manual sobre cómo la comunidad tech se conecta, celebra e innova en una de las ciudades mejor preparadas para el futuro. Más allá de los recintos convencionales, aprovechará la energía total de Dubái —su cultura, estilo de vida y espíritu— y defenderá el lema “Tech Hard, Live Hard” mediante la activación más inmersiva a escala ciudad».

Convergencia tecnológica en un destino de referencia mundial

El atractivo global de Dubái sustenta el concepto de GITEX TechCation. La ciudad ocupó el n.º 1 mundial en los Travellers’ Choice Best of the Best Awards de Tripadvisor durante tres años consecutivos (2022–2024), un hito sin precedentes, y su escena gastronómica ha ganado proyección: la Guía MICHELIN 2025 incluye 119 restaurantes de Dubái (con 19 estrellas MICHELIN) y dos locales figuran en The World’s 50 Best Restaurants 2025.

GITEX TechCation respalda las ambiciones de la Agenda Económica de Dubái D33, que aspira a situar a la ciudad entre las tres principales urbes del mundo para 2033. Al integrar la mayor red global de tecnología e inversión en el tejido turístico y cultural de Dubái, el evento refuerza su condición de destino para el talento, la inversión extranjera directa y el comercio.

Dubái ocupó el primer puesto mundial en número de proyectos greenfield de IED captados por octavo semestre consecutivo en el primer semestre de 2025, y fue n.º 1 en el Executive Nomad Index de Savills, consolidándose como imán para emprendedores, talento tecnológico e inversores.