La 7.ª edición de DUBAI GAMES se celebrará del 12 al 15 de febrero de 2026

DUBÁI, 20 de octubre de 2025 (WAM) — Bajo el patrocinio del jeque Hamdan bin Mohamed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, viceprimer ministro, ministro de Defensa y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, el Comité Organizador de DUBAI GAMES —principal cita de competición por equipos del emirato— anunció que la 7.ª edición del torneo tendrá lugar del 12 al 15 de febrero de 2026.

Tras el notable éxito desde su creación, DUBAI GAMES afianza su condición de plataforma deportiva de referencia que encarna el espíritu de reto y trabajo en equipo. A través de competiciones inspiradas en los valores de la participación y la colaboración, el evento reafirma a Dubái como polo mundial de grandes acontecimientos deportivos.

La 7.ª edición se organizará en colaboración con DP World como socio oficial; el Consejo de Deportes de Dubái, como socio estratégico; y Emarat y DAMAC, como patrocinadores de categoría Diamante.

El Comité Organizador confirmó que la próxima edición incorporará desafíos reforzados para poner a prueba la resistencia física y mental de los participantes en cinco categorías: Battle of the Government – Men, Battle of the Government – Women, Battle of the Community, Battle of the Cities y Battle of the Juniors.