Arranca este martes el Sharjah Investment Forum 2025 con la participación de 142 países

DUBÁI, 20 de octubre de 2025 (WAM) — La 8.ª edición del Sharjah Investment Forum (SIF 2025) dará comienzo en 22 de octubre, en el Al Jawaher Reception and Convention Centre, en paralelo por primera vez en Sharjah con la WAIPA World Investment Conference (WIC 2025).

La agenda conjunta reunirá a más de 10.000 participantes de 142 países y a un destacado plantel de 130 ponentes internacionales, entre ministros, líderes económicos y altos responsables de políticas públicas.

Organizado por la Oficina de Inversión Extranjera de Sharjah (Invest in Sharjah), en colaboración con la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (WAIPA) y el Ministerio de Inversiones de los EAU, el foro de este año se celebrará bajo el lema «Transformar nuestro mundo: invertir por un futuro resiliente y sostenible». La cita pone de relieve el creciente papel de Sharjah como plataforma mundial de diálogo económico y banco de pruebas de ideas y soluciones de inversión con visión de futuro.

El foro contará con la participación del jeque Fahim bin Sultán Al Qasimi, presidente del Departamento de Relaciones Gubernamentales de Sharjah, junto a una destacada representación de ministros y líderes económicos internacionales: Mohamed Hassan Alsuwaidi, ministro de Inversiones de los EAU; Mikayil Jabbarov, ministro de Economía de la República de Azerbaiyán; Miguel Medina, ministro de Promoción de Inversiones de Honduras; y Qaiser Ahmed Shaikh, ministro de Inversiones de Pakistán.

También aportarán profundidad al debate Osama Fadhel, subsecretario adjunto del área de Aceleradores Industriales del Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada de los EAU (MoIAT); James Zhan, presidente del consejo ejecutivo de la WIC; y el profesor Raekwon Chung, premio Nobel de la Paz y miembro del patronato de la Fundación Ban Ki-moon. El encuentro se beneficiará, además, de las aportaciones de altos cargos de organismos económicos globales, figuras destacadas del mundo de la inversión y los medios, así como de reconocidos emprendedores e influencers.

El extenso programa —con más de 160 sesiones y 120 reuniones bilaterales— responde directamente a las fuerzas geopolíticas, tecnológicas y climáticas que están redibujando el mapa mundial de la inversión.

Los delegados abordarán temas como las finanzas sostenibles, la seguridad alimentaria y las alianzas público-privadas, mientras que sesiones específicas analizarán las oportunidades en la agricultura inteligente y la integración de mercados regionales. El programa pone, además, un fuerte énfasis en el empoderamiento de las pymes, consideradas piezas clave para la inversión extranjera directa y la resiliencia económica a largo plazo.

El SIF 2025 cuenta con el apoyo de más de 24 socios locales e internacionales —patrocinadores, aliados estratégicos, medios de comunicación, centros de investigación y firmas de inversión—. Esta colaboración, que abarca finanzas, inmobiliario, tecnología avanzada y medios, refleja la confianza internacional en el entorno inversor de Sharjah y, al reunir a decisores e inversores de todo el mundo, sitúa al foro en posición de forjar alianzas que impulsen el desarrollo sostenible e influyan en el futuro de la economía global.