El gobernante de Umm al Qaiwain recibe a la ministra de Familia

UMM AL QAIWAIN, 20 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Saúd bin Rashid Al Mualla, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Umm al Qaiwain, recibió, en presencia del jeque Ahmed bin Saúd bin Rashid Al Mualla, vicegobernante del emirato, a Sana bint Mohammed Suhail, ministra de Familia, en el Palacio del Emir.

El gobernante dio la bienvenida a la delegación del Ministerio de Familia y elogió los importantes esfuerzos del departamento en favor de los intereses de la nación y de la sociedad.

Destacó la dedicación de los equipos del ministerio para promover la estabilidad y el empoderamiento de las familias, en el marco de la estrategia de desarrollo integral de los Emiratos Árabes Unidos y de su visión de futuro.

El jeque Saúd subrayó el papel fundamental del ministerio en el fortalecimiento de la cohesión y la sostenibilidad familiar, y en la creación de un entorno saludable y de apoyo que permita a las familias afrontar los retos de la vida, así como en el empoderamiento de los hogares emiratíes para educar a generaciones responsables, orgullosas de su identidad nacional y comprometidas con valores y principios nobles.

Durante la reunión, el gobernante fue informado de los planes del ministerio para reforzar los vínculos familiares, promover una crianza adecuada, fortalecer la identidad nacional y fomentar valores y comportamientos positivos en la sociedad mediante diversos programas e iniciativas específicas.