El presidente de los EAU y el primer ministro de Eslovaquia abordan las relaciones bilaterales

ABU DABI, 20 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el primer ministro de la República Eslovaca, Robert Fico, mantuvieron conversaciones para reforzar la cooperación bilateral y ampliar las perspectivas de desarrollo, en particular en ámbitos como la economía, el comercio, las energías renovables, la innovación, las tecnologías del futuro y la cultura.

Las conversaciones se centraron en coordinar esfuerzos que sirvan a los intereses mutuos y apoyen la visión compartida de desarrollo sostenible y prosperidad para sus pueblos.

La reunión tuvo lugar en Qasr Al Shati, en Abu Dabi, donde Al Nahyan dio la bienvenida a Fico, de visita de trabajo en los EAU.

Al inicio del encuentro, Fico transmitió los saludos del presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, junto con sus mejores deseos de progreso y prosperidad continuados para los Emiratos.

Ambos dirigentes reafirmaron la solidez de la relación bilateral y su crecimiento sostenido en diversos campos. Expresaron su compromiso de seguir profundizando la cooperación, también en sectores estratégicos y económicos clave para las prioridades de desarrollo, en línea con el énfasis compartido en la innovación y la sostenibilidad.

Las dos partes intercambiaron asimismo puntos de vista sobre acontecimientos regionales e internacionales de interés común, y subrayaron la importancia de promover el diálogo y las soluciones diplomáticas a las crisis en la región y en el mundo.

El presidente de los EAU y el primer ministro eslovaco presenciaron además el intercambio de un acuerdo de cooperación económica entre ambos gobiernos y de un memorando de entendimiento en materia de inversiones. En nombre de los EAU firmó Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Comercio Exterior, y por parte de Eslovaquia, Vladimír Šimoňák, secretario de Estado del Ministerio de Economía.

Asistieron a la reunión el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente del Tribunal Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, asesor del presidente de los EAU; así como varios ministros y altos cargos. La delegación eslovaca estuvo integrada por ministros y responsables de alto nivel que acompañan al primer ministro.