La primera dama de Turquía elogia el apoyo de los EAU al desarrollo sostenible global

ANKARA, 20 de octubre de 2025 (WAM) — Emine Erdoğan, esposa del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, destacó los esfuerzos de los Emiratos Árabes Unidos en el impulso de la acción medioambiental sostenible y su compromiso constante de participar, junto a otros países, en foros internacionales para afrontar los retos climáticos y avanzar en el desarrollo sostenible en beneficio de las próximas generaciones.

Erdoğan hizo estas declaraciones al recibir a una delegación del Consejo Supremo para la Maternidad y la Infancia, encabezada por Al Reem Abdullah Al Falasi, secretaria general del organismo, al margen del Global Zero Waste Forum 2025, celebrado en Estambul bajo su patrocinio del 17 al 19 de octubre.

Durante el encuentro, Al Falasi trasladó los saludos de la jequesa Fátima bint Mubarak, «Madre de la Nación», presidenta de la Unión General de Mujeres, presidenta del Consejo Supremo para la Maternidad y la Infancia y presidenta suprema de la Fundación para el Desarrollo de la Familia.

Asimismo, subrayó el interés de la jequesa Fátima en la participación del Consejo en el foro para poner en valor los logros de la infancia y la juventud en materia de sostenibilidad y conocer experiencias internacionales en protección del medio ambiente y preservación de los recursos, en línea con la visión del liderazgo emiratí que considera a niños y jóvenes socios en la acción climática.