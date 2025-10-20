Los EAU participan en la reunión del Comité de Paz y Seguridad Internacional de la UIP en Ginebra

GINEBRA, 20 de octubre de 2025 (WAM) — Marwan Obaid Al Muhairi, miembro de la División Parlamentaria del Consejo Nacional Federal ante la Unión Interparlamentaria (UIP), participó en la reunión del Comité Permanente de Paz y Seguridad Internacional, celebrada en el marco de la 151.ª Asamblea de la UIP en Ginebra (Suiza).

En la intervención de la delegación emiratí sobre el papel de los parlamentos en el establecimiento de mecanismos sólidos de posconflicto para restablecer una paz justa y duradera, Al Muhairi sostuvo que el trabajo parlamentario tras un conflicto debe apoyarse en tres pilares: reconstruir la confianza, fortalecer el Estado de derecho y alcanzar el desarrollo sostenible.

Subrayó que los EAU figuran entre los países líderes en ayuda humanitaria, apoyo a la reconstrucción y empoderamiento de los colectivos afectados por los conflictos. Añadió que el país ha adoptado legislación nacional para proteger a la sociedad frente al extremismo y la violencia, al tiempo que promueve la protección de las mujeres, la infancia y los derechos humanos. Asimismo, destacó el papel pionero de los EAU, a escala regional e internacional, en la mediación, el fomento del diálogo intercultural y el respaldo a iniciativas de paz.

Al Muhairi insistió en la necesidad de evaluar de forma continua los esfuerzos parlamentarios en cooperación con socios internacionales y pidió reforzar la supervisión parlamentaria de políticas y presupuestos para garantizar su alineación con las necesidades de paz y seguridad internacionales. Recalcó que los parlamentos son instituciones esenciales para garantizar la justicia, generar confianza y afianzar una paz sostenible.

En una segunda intervención, dedicada a la política de control de armamentos, no proliferación y prevención de una futura carrera armamentística, Al Muhairi afirmó que el control de armas es una piedra angular de la seguridad internacional ante retos emergentes como la proliferación de armas de destrucción masiva y la rápida militarización de tecnologías avanzadas.

Señaló que los EAU mantienen un enfoque claro de apoyo a la no proliferación y al desarme mediante su adhesión a los tratados internacionales pertinentes y la aplicación de estrictas leyes nacionales contra el tráfico ilícito de armas.

Al Muhairi concluyó que evitar una carrera armamentística exige una cooperación internacional conjunta, y describió a los parlamentos como la voz de la ciudadanía y el principal garante de la paz y la seguridad globales. Recalcó, además, la importancia de invertir en las generaciones futuras para promover una cultura de paz y de convivencia.