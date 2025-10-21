flydubai anuncia siete nuevos acuerdos de interlínea

DUBÁI, 21 de octubre de 2025 (WAM) — flydubai ha anunciado siete nuevos acuerdos de interlínea, con los que eleva a más de 40 el número total de socios.

Estos acuerdos estratégicos dan a los clientes de flydubai acceso a más de 30 destinos en Europa gracias a la aerolínea de bandera griega, Aegean Airlines, y a la italiana ITA Airways. Además, los pasajeros que viajen a Extremo Oriente y el Sudeste Asiático contarán con mayor conectividad a más de 90 destinos con Myanmar Airways International y las compañías chinas Air China, China Eastern Airlines, Hainan Airlines y Sichuan Airlines.

Con estas nuevas alianzas, los pasajeros se beneficiarán de una experiencia de viaje integrada —billete único e interlínea de equipaje—, lo que refleja el compromiso de la aerolínea con ampliar la conectividad y abrir nuevos destinos. Actualmente, flydubai opera una red de más de 135 destinos y, a través de sus socios de interlínea y codeshare, facilita el acceso a más de 300.

Ghaith Al Ghaith, consejero delegado de flydubai, señaló: “Desde 2009 mantenemos el compromiso de mejorar la conectividad y facilitar los flujos de comercio y turismo; por eso nos complace sumar siete nuevos socios de interlínea. Estos acuerdos ofrecerán a nuestros pasajeros más flexibilidad y opciones a la hora de planificar sus viajes, con acceso a las rutas de nuestros socios en mercados clave de Asia y Europa. Al mismo tiempo, más viajeros podrán acceder a Dubái como destino líder de turismo y negocios, reafirmando su posición como centro internacional de la aviación”.