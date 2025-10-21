Un representante de los EAU, elegido vicepresidente del Consejo de la OACI

DUBÁI, 21 de octubre de 2025 (WAM) — Saeed Mohammed Al Suwaidi, representante permanente de los Emiratos Árabes Unidos ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), ha sido elegido vicepresidente del Consejo de la entidad.

La elección del representante emiratí reafirma el liderazgo del país en la aviación civil mundial y refleja la fuerte confianza que le otorgan los Estados miembros de la OACI, en reconocimiento a su papel activo en el refuerzo de la seguridad, la protección y la sostenibilidad de la aviación internacional.

Con este motivo, Saif Mohammed Al Suwaidi, director general de la Autoridad General de Aviación Civil, afirmó: «La elección del representante de los EAU para este prestigioso cargo demuestra el reconocimiento internacional a las contribuciones del país en la definición de las políticas globales de aviación civil. También subraya el compromiso de los EAU de fortalecer su participación activa en el Consejo de la OACI y de contribuir con mayor eficacia a las decisiones que afectan al sector aeronáutico mundial, en línea con su visión de futuro en materia de cooperación internacional y liderazgo en este ámbito».

Por su parte, Saeed Al Suwaidi expresó su orgullo por este nombramiento internacional y subrayó que su elección supone una gran responsabilidad y una oportunidad para reforzar la presencia de los EAU en la organización y apoyar los esfuerzos internacionales destinados a desarrollar el sector de la aviación civil conforme a los más altos estándares de eficiencia y sostenibilidad.