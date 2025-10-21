MoFA recibe copia de credenciales del nuevo embajador de Turkmenistán

ABU DABI, 21 de octubre de 2025 (WAM) — Omar Obaid Alhesan Alshamsi, subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, recibió la copia de las cartas credenciales de Bayram Bayramov, embajador de Turkmenistán ante los Emiratos Árabes Unidos.

Alshamsi deseó al nuevo embajador éxito en el desempeño de sus funciones y subrayó el interés de los EAU en reforzar las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Turkmenistán en todos los ámbitos.

El embajador recién designado elogió la posición de liderazgo y prestigio de los EAU a escala regional e internacional bajo la política visionaria del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Emiratos Árabes Unidos y Turkmenistán mantienen relaciones destacadas en diversos campos de interés común, y ambas partes están decididas a seguir fortaleciendo esta asociación para servir a los intereses compartidos y promover el desarrollo sostenible de ambos países amigos y de sus pueblos.