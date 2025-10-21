El FMI prevé que la economía de Abu Dabi crezca un 6 % y la de Dubái un 3,4 % en 2025

DUBÁI, 21 de octubre de 2025 (WAM) — El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera que el emirato de Abu Dabi registre un crecimiento económico cercano al 6 % y que Dubái alcance un 3,4 % durante el año 2025.

La previsión para ambos emiratos fue anunciada por Jihad Azour, director del Departamento de Oriente Próximo y Asia Central del FMI, en una rueda de prensa organizada por el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) en cooperación con el Fondo, bajo el título «Perspectivas económicas regionales del FMI: informe de Oriente Medio y Norte de África».

Azour señaló que el FMI proyecta que la economía de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) crecerá un 4,8 % en 2025 y alrededor de un 5 % en 2026, la tasa más alta entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), tras el sólido desempeño de este año.

Explicó que el elevado ritmo de crecimiento de los EAU se debe principalmente a sectores de servicios como el turismo, los servicios financieros y el inmobiliario. Añadió que, en el caso de Abu Dabi, el avance se ve además respaldado por la mejora de la producción de crudo tras la flexibilización del acuerdo de la OPEP+, junto con el buen comportamiento de los sectores de servicios y del mercado inmobiliario.