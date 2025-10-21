El Museo de Historia Natural de Abu Dabi abrirá el mes que viene en Saadiyat Cultural District

ABU DABI, 21 de octubre de 2025 (WAM) — El Museo de Historia Natural de Abu Dabi abrirá al público el 22 de noviembre de 2025 en el Saadiyat Cultural District, en un hito cultural para el emirato. Como el mayor museo de su categoría en la región, se presenta como un nuevo destino global para la ciencia, la naturaleza y la educación, e invita a explorar la historia de la vida en la Tierra y a dialogar sobre su futuro.

Con 35.000 m², el museo es un gran añadido al panorama cultural de los EAU. Propone un recorrido inmersivo por 13.800 millones de años de historia natural —del Big Bang y la formación del sistema solar a la evolución de la vida, incluido el auge y declive de los dinosaurios y la extraordinaria biodiversidad del planeta—.

Entre sus piezas estrella figuran tres “viajeros” del tiempo profundo. Una es el célebre ejemplar conocido como Stan, un esqueleto casi completo de un poderoso Tyrannosaurus rex, depredador ápice que dominó la Tierra hace 67 millones de años. Le acompaña el mayor animal conocido, representado por un magnífico ejemplar hembra de ballena azul de 25 metros, que ofrece una mirada excepcional a la evolución, la biodiversidad marina y la continuidad de la vida en el planeta. Completa el trío el meteorito de Murchison, un vestigio que fue testigo de la formación de la Tierra y contiene granos de 7.000 millones de años, anteriores incluso a nuestro sistema solar.

Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, señaló: «La apertura del Museo de Historia Natural de Abu Dabi marca un hito en nuestro empeño por definir el paisaje cultural del emirato. El museo ofrece una mirada inmersiva a la historia de la vida en la Tierra, enmarcada por primera vez desde una perspectiva árabe, en la que la fauna, la flora y la historia geológica de la región ocupan un lugar central en la visita.

Como institución de investigación y educación, apoya el conocimiento científico y desarrolla estudios innovadores en zoología, paleontología, biología marina, investigación molecular y ciencias de la Tierra. Al fomentar el interés por las ciencias naturales, el museo inspira a las nuevas generaciones y contribuye a un futuro más sostenible».

A lo largo de las galerías, la historia natural de la península Arábiga ocupa un lugar esencial, subrayando la aportación singular de la región al relato de la Tierra. Entre los hallazgos más llamativos en Abu Dabi destaca una especie extinta de elefante, Stegotetrabelodon emiratus. Este antiguo miembro de la familia de los elefántidos, con defensas tanto en la mandíbula superior como en la inferior —un rasgo ausente en los elefantes actuales—, permite asomarse a la evolución de estos animales y refleja el rico patrimonio natural de la región.

Diseñado por el estudio Mecanoo, el edificio se eleva sobre la isla de Saadiyat como una formación natural. Su silueta evoca rocas modeladas por el tiempo y expresa la misión del museo: conectar a las personas con el mundo natural e inspirar a la próxima generación a cuestionar, descubrir y participar en la construcción de un futuro más sostenible.

En el interior, el museo alberga galerías y exposiciones permanentes que conducen al visitante por un viaje temporal. Entre las principales destacan The Story of Earth, The Evolving World, Our World, Resilient Planet y Earth’s Future, además de espacios como The PalaeoLab, The Life Sciences Lab, Arabia’s Climate, Beyond the Horizon y The Human Story. También cuenta con un Teatro Interactivo con experiencias visuales inmersivas que transportan en el tiempo.

Para su inauguración, el museo presentará dos exposiciones temporales internacionales: The March of the Triceratops, con la única “manada” itinerante de Triceratops, y la 61.ª edición de Wildlife Photographer of the Year, uno de los certámenes más prestigiosos de fotografía de naturaleza. Ambas propuestas inauguran el programa internacional del museo y abren la puerta a una nueva etapa de colaboración científica y cultural a escala local y global.

El museo se suma a instituciones como Louvre Abu Dabi, teamLab Phenomena Abu Dhabi y los futuros Zayed National Museum y Guggenheim Abu Dhabi, reforzando el Saadiyat Cultural District como un polo mundial de conocimiento, creatividad e intercambio cultural, donde pasado, presente y futuro de la humanidad confluyen en un mismo relato vivo.