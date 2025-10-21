El embajador de los EAU presenta credenciales al presidente de Brasil

BRASILIA, 21 de octubre de 2025 (WAM) — Sharif Essa Al Suwaidi presentó sus cartas credenciales como embajador de los Emiratos Árabes Unidos ante la República Federativa de Brasil al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante el encuentro, ambas partes abordaron vías para reforzar la cooperación bilateral.

Al Suwaidi transmitió a Lula los saludos del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los EAU; del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái; y del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente del Tribunal Presidencial, así como sus deseos de progreso y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Brasil.

Asimismo, Al Suwaidi expresó su orgullo por representar a los EAU en Brasil y reafirmó su compromiso de impulsar las relaciones bilaterales en diversos ámbitos.