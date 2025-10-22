El presidente de los EAU y los vicepresidentes trasladan sus condolencias al emir de Kuwait por el fallecimiento del jeque Ali Abdullah

ABU DABI, 22 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, envió un mensaje de pésame al jeque Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, emir del Estado de Kuwait, en el que expresó sus más sinceras condolencias y su solidaridad por el fallecimiento del jeque Ali Abdullah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente del Tribunal Presidencial, remitieron mensajes similares al emir kuwaití.