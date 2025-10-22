El gobernante de Ras al Jaima recibe al presidente de Botsuana y aborda vías de cooperación

RAS AL JAIMA, 22 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Saúd bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras al Jaima, recibió en su palacio de la ciudad Saqr bin Mohammed a Duma Gideon Boko, presidente de Botsuana, y a la delegación que le acompaña.

En el encuentro, al que asistió el príncipe heredero, el jeque Mohamed bin Saúd bin Sagr Al Qasimi, el gobernante dio la bienvenida al presidente botsuano y examinó con él fórmulas para reforzar las relaciones bilaterales, destacando el compromiso mutuo de estrechar la cooperación en diversos ámbitos de interés común en apoyo de los objetivos compartidos de desarrollo.

Ambas partes repasaron las áreas de colaboración entre el emirato de Ras al Jaima y Botsuana y exploraron oportunidades de asociación en distintos sectores económicos con el fin de afianzar los lazos bilaterales y avanzar en los esfuerzos de ambos hacia el desarrollo sostenible y la prosperidad compartida.

El jeque Saúd bin Saqr subrayó que la apertura del emirato a establecer alianzas eficaces responde a una visión estratégica centrada en el intercambio de conocimiento y experiencia y en la promoción de la cooperación internacional como motor de progreso y crecimiento.

Por su parte, el presidente de Botsuana expresó su agradecimiento por la cálida acogida y remarcó el interés de su país en forjar asociaciones fructíferas con los Emiratos Árabes Unidos y con el emirato de Ras al Jaima en áreas de interés mutuo. Elogió, asimismo, el desarrollo económico y urbano del emirato, reflejo de una visión ambiciosa y de futuro.

A la reunión asistieron, además, Mahash Saeed Al Hameli, embajador de los EAU en la República de Sudáfrica y embajador no residente en Botsuana, junto con varios altos cargos de ambas partes.