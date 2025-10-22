El CNP explora la cooperación con los parlamentos de Senegal, Países Bajos, Bielorrusia, Chipre, Suecia y Mercosur

GINEBRA, 22 de octubre de 2025 (WAM) — Ali Rashid Al Nuaimi, presidente de la División Parlamentaria del Consejo Nacional Federal (CNP) de los Emiratos Árabes Unidos ante la Unión Interparlamentaria (UIP), mantuvo reuniones con delegaciones de los parlamentos de la República de Senegal, el Reino de los Países Bajos, la República de Bielorrusia, la República de Chipre, el Reino de Suecia y el Parlamento del Mercosur, al margen de la 151.ª Asamblea de la UIP celebrada en Ginebra (Suiza).

En una serie de encuentros bilaterales, se reunió con Malick Ndiaye, presidente de la Asamblea Nacional de Senegal; Sergei Aleinik, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales y Seguridad Nacional del Consejo de la República de la Asamblea Nacional de Bielorrusia; Averof Neofytou, jefe de la delegación chipriota ante la UIP; F. Belhirch, miembro de la Comisión Permanente de Paz y Seguridad Internacional del Parlamento neerlandés; Margareta Cederfelt, jefa de la delegación parlamentaria sueca, y Juan José, jefe de la delegación del Parlamento del Mercosur.

Las conversaciones se centraron en reforzar la cooperación interparlamentaria entre el CNP y las cámaras homólogas, con hincapié en la coordinación y la consulta sobre asuntos de interés común. La División Parlamentaria emiratí reiteró su compromiso con una presencia activa y constructiva en los foros parlamentarios internacionales mediante el diálogo, la coordinación y el intercambio de experiencia y buenas prácticas legislativas.

Al Nuaimi subrayó el papel esencial de las instituciones parlamentarias para estrechar relaciones y alianzas entre naciones, impulsar la paz y la estabilidad y promover la prosperidad compartida y el desarrollo sostenible con vistas a un futuro más seguro y próspero para todos.