Los EAU, elegidos miembros del Consejo del Agua de la OCI

YEDA, 22 de octubre de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos, representados por el Ministerio de Energía e Infraestructura, participaron en la quinta sesión de la Conferencia Islámica de Ministros Responsables del Agua, celebrada en Yeda (Arabia Saudí).

La delegación emiratí estuvo encabezada por Ahmed Mohammed Al Kaabi, subsecretario adjunto para el Sector de Electricidad, Agua y Energías del Futuro.

Durante la conferencia, los EAU fueron elegidos miembros del Consejo del Agua de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), órgano encargado de impulsar la aplicación de la visión de la OCI en materia hídrica y de fomentar la cooperación técnica, investigadora y científica entre los Estados miembros.

En su intervención, Al Kaabi reafirmó el apoyo de los EAU a los esfuerzos de la OCI para afrontar los retos del sector, en particular la escasez de agua, y para avanzar en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6), centrado en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

También destacó las iniciativas de los EAU en gestión integrada de los recursos hídricos, el desarrollo de políticas relacionadas con el agua, la Estrategia de Seguridad Hídrica y otras estrategias sectoriales interconectadas —energía, alimentación, medio ambiente y neutralidad climática—.

Asimismo, se refirió a las iniciativas globales del país para hacer frente a la escasez de agua, incluida la Iniciativa del Agua Mohamed bin Zayed, y a los preparativos en curso para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua que los EAU acogerán en 2026.

La visión del Consejo del Agua de la OCI se centra en trabajar conjuntamente por un futuro hídrico seguro para todos los Estados miembros; su misión es generar confianza, crear mecanismos institucionales y financieros y demostrar resultados que sirvan de base para una cooperación más amplia en el ámbito de la seguridad hídrica en el seno de la OCI. Su objetivo es elaborar un marco de cooperación en materia de agua y fortalecer las alianzas entre gobiernos, instituciones de investigación y educativas, sector privado y sociedad civil.