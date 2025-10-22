Los gobernantes de los Emiratos trasladan sus condolencias al emir de Kuwait por el fallecimiento del jeque Ali Abdullah

ABU DABI, 22 de octubre de 2025 (WAM) — Miembros del Consejo Supremo y gobernantes de los Emiratos, enviaron mensajes por separado al jeque Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, emir del Estado de Kuwait, para expresar sus sentidas condolencias y su solidaridad por el fallecimiento del jeque Ali Abdullah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah.

Los mensajes fueron remitidos por el jeque doctor Sultán bin Mohamed Al Qasimi, de Sharjah; el jeque Humaid bin Rashid Al Nuaimi, de Ajman; el jeque Hamad bin Mohamed Al Sharqi, de Fujairah; el jeque Saúd bin Rashid Al Mualla, de Umm al Qaiwain, y el jeque Saúd bin Saqr Al Qasimi, de Ras al Jaima.

Los príncipes herederos y vicegobernantes de los emiratos también enviaron mensajes similares de pésame al emir de Kuwait.