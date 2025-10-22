Tahnoon bin Zayed se reúne con Witkoff y Kushner

ABU DABI, 22 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vicegobernante de Abu Dabi y asesor de Seguridad Nacional, se reunió con Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Oriente Próximo, y con Jared Kushner durante su visita a Emiratos Árabes Unidos.

El encuentro abordó los últimos avances sobre el alto el fuego en Gaza y los esfuerzos de Estados Unidos para consolidar el acuerdo alcanzado en el marco del plan del presidente Donald Trump.

Tahnoon bin Zayed elogió los esfuerzos del presidente estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza y su compromiso con la paz y la estabilidad en Oriente Próximo, y expresó su reconocimiento por el papel desempeñado por Steve Witkoff y Jared Kushner.

La reunión examinó asimismo vías para reforzar la estabilidad regional y subrayó la necesidad de poner fin a la actual escalada con el fin de fortalecer las oportunidades de prosperidad y desarrollo sostenible en Oriente Próximo.